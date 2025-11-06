Le MVP de la nuit | Il ne fallait pas énerver Donovan Mitchell sur NBA 2K…

Avant d'affronter Philadelphie, Donovan Mitchell a joué à NBA 2K. Cela pourrait être une simple anecdote, sans véritable intérêt, mais il se trouve que ce moment a eu un gros impact sur la rencontre de la soirée. Pourquoi et comment ?
« Un gamin m'a énervé. Je jouais à 2K depuis deux heures et il m'a traité de ‘has-been', m'a insulté de tous les noms », raconte le leader des Cavaliers. « J'adore ça. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu de choses marquantes de ma part depuis un moment. J'ai répondu: ‘D'accord, on verra bien'. Ce match était pour ce gamin, ou cet adulte, peu importe. Merci. Je lui avais dit que j'allais penser à lui et c'était cette rencontre. »
Mais qui était ce joueur ? « Je ne vais pas donner son pseudo, je ne vais pas lui offrir autant d'attention. Il sait qui il est. C'était un long match, une longue discussion. Il a peut-être enregistré notre match, donc c'est peut-être sur internet », répond l'ancien du Jazz.
La réponse de Donovan Mitchell a donc pris la forme d'une démonstration dans la victoire face aux Sixers, avec 46 points à 15/21 au shoot dont 6/11 à 3-pts, 8 passes et 4 rebonds.
« Cela semble tellement facile pour lui. On est tous jaloux de ça. C'était très agréable à observer. C'était fou », remarque Sam Merrill. « C'est le Spida que l'on connaît, le MVP, le All-NBA que l'on connaît », poursuit Darius Garland, de retour dans ce match. Son coéquipier réalise en effet un énorme début de saison avec 31.9 points de moyenne à 57% de réussite au shoot et 45% à 3-pts.
|Donovan Mitchell
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|UTH
|79
|33
|43.7
|34.0
|80.5
|0.7
|3.1
|3.7
|3.7
|2.7
|1.5
|2.7
|0.3
|20.5
|2018-19
|UTH
|77
|34
|43.2
|36.2
|80.6
|0.8
|3.3
|4.1
|4.2
|2.7
|1.4
|2.8
|0.4
|23.8
|2019-20 ☆
|UTH
|69
|34
|44.9
|36.6
|86.3
|0.8
|3.6
|4.4
|4.3
|2.5
|1.0
|2.7
|0.2
|24.0
|2020-21 ☆
|UTH
|53
|33
|43.8
|38.6
|84.5
|0.9
|3.5
|4.4
|5.2
|2.2
|1.0
|2.8
|0.3
|26.4
|2021-22 ☆
|UTH
|67
|34
|44.8
|35.5
|85.3
|0.8
|3.4
|4.2
|5.3
|2.4
|1.5
|3.0
|0.2
|25.9
|2022-23 ☆
|CLE
|68
|36
|48.4
|38.6
|86.7
|0.9
|3.3
|4.2
|4.4
|2.5
|1.5
|2.6
|0.4
|28.3
|2023-24 ☆
|CLE
|55
|35
|46.2
|36.8
|86.5
|0.8
|4.3
|5.1
|6.1
|2.1
|1.8
|2.8
|0.5
|26.6
|2024-25 ☆
|CLE
|71
|31
|44.3
|36.8
|82.3
|0.8
|3.7
|4.5
|5.0
|2.0
|1.3
|2.1
|0.2
|24.0
|2025-26
|CLE
|5
|33
|54.4
|40.0
|74.3
|0.0
|2.4
|2.4
|4.4
|1.8
|1.2
|3.8
|0.4
|28.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.