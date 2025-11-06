Matchs
CLE132
PHI121
DET114
UTH103
IND103
BRO112
BOS136
WAS107
NYK137
MIN114
MEM109
HOU124
DAL99
NOR101
DEN122
MIA112
LAL118
SAS116
POR121
OKC119
SAC121
GSW116
Le MVP de la nuit | Il ne fallait pas énerver Donovan Mitchell sur NBA 2K…

Publié le 6/11/2025 à 8:16

NBA – Chambré par un internaute sur NBA 2K, l'arrière des Cavaliers a voulu lui envoyer un message sur les parquets. Un joli message : 46 points face aux Sixers.

Avant d'affronter Philadelphie, Donovan Mitchell a joué à NBA 2K. Cela pourrait être une simple anecdote, sans véritable intérêt, mais il se trouve que ce moment a eu un gros impact sur la rencontre de la soirée. Pourquoi et comment ?

« Un gamin m'a énervé. Je jouais à 2K depuis deux heures et il m'a traité de ‘has-been', m'a insulté de tous les noms », raconte le leader des Cavaliers. « J'adore ça. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu de choses marquantes de ma part depuis un moment. J'ai répondu: ‘D'accord, on verra bien'. Ce match était pour ce gamin, ou cet adulte, peu importe. Merci. Je lui avais dit que j'allais penser à lui et c'était cette rencontre. »

Mais qui était ce joueur ? « Je ne vais pas donner son pseudo, je ne vais pas lui offrir autant d'attention. Il sait qui il est. C'était un long match, une longue discussion. Il a peut-être enregistré notre match, donc c'est peut-être sur internet », répond l'ancien du Jazz.

La réponse de Donovan Mitchell a donc pris la forme d'une démonstration dans la victoire face aux Sixers, avec 46 points à 15/21 au shoot dont 6/11 à 3-pts, 8 passes et 4 rebonds.

« Cela semble tellement facile pour lui. On est tous jaloux de ça. C'était très agréable à observer. C'était fou », remarque Sam Merrill. « C'est le Spida que l'on connaît, le MVP, le All-NBA que l'on connaît », poursuit Darius Garland, de retour dans ce match. Son coéquipier réalise en effet un énorme début de saison avec 31.9 points de moyenne à 57% de réussite au shoot et 45% à 3-pts.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5
2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8
2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0
2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4
2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9
2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3
2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6
2024-25 CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0
2025-26 CLE 5 33 54.4 40.0 74.3 0.0 2.4 2.4 4.4 1.8 1.2 3.8 0.4 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

