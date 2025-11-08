Matchs
Sans Stephen Curry, les Warriors ne font pas le poids à Denver

Publié le 8/11/2025 à 6:48

NBA – Le trio Nikola Jokic (26 points, 9 rebonds, 9 passes) – Jamal Murray (23 points, 8 passes) – Aaron Gordon (18 points) a mené Denver à une victoire facile face à des Warriors privés de Stephen Curry (129-104).

Les Nuggets face aux WarriorsLes Nuggets profitent de l'absence de Stephen Curry, malade, pour sauter à la gorge des Warriors. Le duo Nikola Jokic – Aaron Gordon se balade et Denver fait immédiatement le break (24-10). Draymond Green (17 points, 6 rebonds, 4 passes) et Quinten Post (14 points) lancent cependant un 11-0 de Golden State en début de deuxième quart temps pour réduire l'avance des Nuggets à une unité (32-31).

Un temps-mort de David Adelman transforme Jamal Murray. Le meneur prend feu et marque quatre tirs primés pour lancer un 21-4 qui met des Warriors peu inspirés K.O. debout (53-34) ! C'est le rookie Will Richard qui parvient à stabiliser l'écart avant la mi-temps (66-49).

Jamal Murray sur un nuage

Malgré le réveil de Jimmy Butler (16 points), Denver déroule. Nikola Jokic reprend son travail de sape alors qu'Aaron Gordon crosse Buddy Hield deux fois avant de postériser le pauvre Quinten Post. Peyton Watson (10 points) et Bruce Brown se mettent au diapason et l'écart passe la barre des vingt points (99-77).

Alors que Jamal Murray fait le show, Jonas Valanciunas (16 points) punit Golden State près du cercle (113-85). À +28, Denver ouvre son banc mais file quand même vers une première victoire dans cette NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray est en jambes. Alors qu'il nous avait habitué à commencer la saison doucement, Jamal Murray est cette fois bien sorti des starting blocks. Il a confirmé sa bonne forme du moment en faisant ce qu'il voulait dans la défense de Golden State. Le meneur a marqué 16 de ses 23 points en deuxième quart-temps pour permettre aux Nuggets de prendre le large. Plus que les statistiques, c'est l'impression visuelle laissée par le Canadien qui impressionne.

– Les Warriors passent au travers. En l'absence de Stephen Curry, Steve Kerr souhaitait certainement voir une agressivité décuplée de la part de Jimmy Butler et Jonathan Kuminga, mais les deux joueurs ont été décevants. Ils n'ont ainsi pris que dix tirs chacun. Si Jimmy Butler a montré des signes de vie en troisième quart temps, Jonathan Kuminga, qui n'a tiré aucun lancer franc, était beaucoup trop timide. Moses Moody (1/9 aux tirs) et Brandin Podziemski (3/10 aux tirs) n'ont guère fait mieux.

– Le groupe de la mort. Seul groupe comptant cinq équipes au-dessus des 50% victoires, le groupe C ne ment pas à sa réputation. Les Nuggets, qui avaient perdu leur premier match contre Portland, se sont bien ressaisi cette nuit alors qu'au Texas, San Antonio a battu Houston. Les Warriors essaieront de se rattraper à San Antonio pour le deuxième match, tout comme les Rockets face aux Blazers.

Denver / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Gordon 24 6/12 3/5 3/4 0 3 3 1 0 1 0 0 +4 18 16
C. Johnson 25 0/3 0/2 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 +25 0 3
N. Jokic 28 12/15 2/3 0/0 2 7 9 9 2 0 1 1 +16 26 41
J. Murray 31 8/12 5/7 2/2 1 3 4 8 2 2 3 1 +25 23 31
C. Braun 32 5/11 1/4 1/2 0 7 7 4 2 1 3 0 +26 12 14
H. Tyson 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +5 0 0
Z. Nnaji 4 2/2 1/1 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 5 4
S. Jones 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +3 2 3
J. Valanciunas 16 6/8 2/3 2/2 3 3 6 1 0 0 0 0 +6 16 21
T. Hardaway Jr. 19 2/5 1/3 2/2 1 2 3 2 0 0 0 0 -1 7 9
B. Brown 18 1/4 0/1 4/4 0 1 1 1 3 0 1 0 -3 6 4
J. Pickett 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 +3 0 5
J. Strawther 7 0/2 0/2 4/4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 4 4
P. Watson 24 3/6 1/1 3/4 0 3 3 1 1 2 0 1 +13 10 13
Total 46/82 16/33 21/25 7 34 41 34 15 8 8 4 129
Golden State / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Butler III 31 5/10 0/3 6/7 1 2 3 3 1 1 0 0 -20 16 17
D. Green 26 6/12 5/10 0/0 1 5 6 4 2 1 3 1 -10 17 20
J. Kuminga 27 3/10 0/2 0/0 2 5 7 3 1 0 2 1 -19 6 8
M. Moody 19 1/9 0/6 0/0 0 3 3 3 1 1 1 0 -9 2 0
B. Podziemski 25 3/10 1/4 0/0 0 2 2 3 1 0 2 1 -15 7 4
T. Jackson-Davis 19 4/8 0/0 1/1 6 1 7 3 3 0 0 2 -9 9 17
G. Santos 6 0/1 0/1 1/2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 1 4
Q. Post 20 6/6 2/2 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 -6 14 18
B. Hield 20 3/7 2/3 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 -17 8 2
G. Payton II 6 1/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 4
P. Spencer 23 3/10 1/4 3/4 1 5 6 5 2 0 2 0 -10 10 11
W. Richard 19 5/10 1/5 1/1 2 1 3 2 2 0 0 0 -10 12 12
Total 40/95 12/41 12/15 17 29 46 28 18 4 12 5 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Melvin Karsenti
