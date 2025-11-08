En mode MVP, Giannis Antetokounmpo assomme les Bulls

Tenants du titre de la NBA Cup, les Bucks n’ont pas manqué leur entrée dans la compétition. Derrière un Giannis Antetokounmpo en mode MVP (41 points, 15 rebonds, 9 passes), les Bucks ont dominé des Bulls toujours aussi séduisants, mais incapables de freiner le “Greek Freak” dans le dernier quart-temps. Myles Turner (23 points, 7 rebonds, 4 interceptions) a parfaitement épaulé le “Greek Freak”, tandis que Matas Buzelis est le seul à Chicago à atteindre la barre des 20 points.

Pourtant, Milwaukee avait connu un départ bien compliqué, manquant ses cinq premiers tirs, pendant que Matas Buzelis enchaînait les paniers faciles pour offrir un 8-1 d’entrée à Chicago. Il a fallu attendre un tir d’AJ Green pour que les Bucks débloquent leur compteur de paniers. Malgré ce début hésitant, la défense de Milwaukee a permis de limiter la casse, et les hommes de Doc Rivers sont revenus à -2 après douze minutes (25-23).

En deuxième quart-temps, Bobby Portis a rapidement donné l’avantage aux Bucks sur un tir primé, et les Bucks ont petit à petit retrouvé de la fluidité dans le jeu. Dans la peinture ou de loin, ou même au rebond offensif, Turner est royal, et il permet aux Bucks de créer un premier petit écart (51-43). Mais les Bulls résistent, et sous l'impulsion de Josh Giddey (16 points, 14 passes, 7 rebonds), auteur d'un panier à la dernière seconde, ils rentrent aux vestiaires avec une longueur de retard (53-52).

Les Bulls craquent au retour de Giannis

Après la pause, les Bucks décident vraiment d'accélérer. Un 18-2, initié toujours par Giannis et Turner, leur permet de créer un premier vrai écart (+12). Sauf qu'il n'y a pas de continuité dans l'effort, et les Bulls, comme en fin de première mi-temps, s'accrochent et collent un 7-0 pour revenir dans le match. Cette fois, c'est Buzelis qui marque à la dernière seconde d'un superbe step-back à 3-points pour placer les Bulls à -5 (85-80).

Notamment grâce à Patrick Williams et Ayo Dosunmu, les Bulls grignotent leur retard (98-95) et Doc Rivers prend un temps-mort. Il reste sept minutes à jouer, et il remet Giannis sur le parquet. Et là, le “Greek Freak” se fâche vraiment et tout y passe : pénétration rageuse, 3-points, alley-oop… En moins de trois minutes, les Bucks prennent 14 points d'avance (115-101). La défense des Bucks a haussé le ton et les Bulls sont incapables de créer un “run”. De l'autre côté, Giannis est inarrêtable, et les Bucks s'imposent au final de 16 points grâce à huit dernières minutes de grande qualité.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Giannis ferme la boutique. A une passe d'un d'exceptionnel triple-double, Giannis Antetokounmpo a survolé les huit dernières minutes de la partie avec 19 points inscrits ! Comme on a pu le constater en première mi-temps, la présence de Myles Turner lui fait le plus grand bien et les deux combinent de mieux en mieux dans la gestion de l'espace. Avant ce dernier quart-temps, on avait vu Giannis louper un dunk, puis se faire bâcher, mais il avait gardé le meilleur pour la fin.

Le rebond verrouillé. Si les Bucks ont laissé 8 rebonds offensifs aux Bulls, la moitié l'avait été dans le premier quart-temps. Ensuite, Myles Turner et ses partenaires ont verrouillé le rebond de chaque côté du terrain. Résultat : les Bucks terminent la rencontre avec 14 rebonds offensifs et les Bulls ont craqué physiquement.

Les Bucks adorent la NBA Cup. Parmi les stats insolites, on notera que les Bucks n'ont toujours pas perdu un match de poule en NBA Cup. Vendredi soir, les tenants du trophée ont ainsi remporté une 9e victoire de rang dans cette compétition.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.