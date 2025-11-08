Victor Wembanyama et les Spurs stoppent la série des Rockets

Derby texan riche en suspense entre San Antonio et Houston, dans ce qui constituait accessoirement la première rencontre de NBA Cup 2025 des deux équipes. À l'usure, ce sont les coéquipiers de Victor Wembanyama (22 points, 8 rebonds) qui ont pris le dessus sur le groupe de Kevin Durant (24 points) et Alperen Sengun (25 points, 9 rebonds, 8 passes). Mention spéciale à Harrison Barnes (24 points) et Julian Champagnie (22 points, 7 rebonds, 5 interceptions), qui ont volé la vedette aux stars, avec leurs nombreuses réussites primées.

À l'image de ce que produit Victor Wembanyama, bousculé par les intérieurs et la densité physique adverse, les Spurs souffrent en première mi-temps. Les tirs ne rentrent pas, les balles perdues s'enchaînent et les Rockets, propulsés par toute l'énergie de Reed Sheppard en sortie de banc, prennent les devants malgré la maladresse de Kevin Durant et Alperen Sengun. La dizaine de points d'avance est toutefois effacée grâce à un 12-0 en fin de période, initié par la paire Stephon Castle – Devin Vassell, qui peut cavaler et enfin punir en transition (51-50).

San Antonio, à l'expérience…

La pause ne calme pas San Antonio, qui continue de surfer sur sa belle dynamique pour renforcer son avance, avec une adresse à 3-points retrouvée pour ses seconds couteaux et des lancers-francs qui tombent à la pelle.

Sans parler des points en transition, qui s'accumulent avec le manque de propreté de Houston, balle en main. Le réveil d'Alperen Sengun relance les visiteurs, qui réduisent l'écart, alors que le duel avec Victor Wembanyama – auteur d'un poster sur Kevin Durant – se met doucement en place, à l'approche d'un « money time » qui promet (97-92).

Un « money-time » où les Spurs continuent d'être sauvés par leur réussite à 3-points, avec des paniers qui tombent dedans dès que le besoin s'en fait sentir. Victor Wembanyama limité par les fautes et pas toujours inspiré, ce sont Harrison Barnes et Julian Champagnie qui sanctionnent sans arrêt. Stephon Castle ajoute ses points près du cercle, à l'envie, et les Rockets finissent par lâcher prise, payant là leur approximation offensive dans les dernières minutes (121-110).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Harrison Barnes et Julian Champagnie font la différence. Quand Victor Wembanyama manque d'inspiration, qu'il est bien contenu et doit se muer en facilitateur, il est important que ses coéquipiers assurent. C'est chose faite avec le duo Harrison Barnes – Julian Champagnie, qui termine à 46 points et 12/22 à 3-points ! Leurs paniers ont fait un bien fou toute la soirée aux hommes de Mitch Johnson, notamment dans le dernier quart-temps, quand les Rockets se montraient menaçants. Ces derniers ont choisi de se concentrer sur « Wemby » et, par conséquent, cela a offert des espaces aux joueurs de l'ombre des Spurs. Pari perdant.

– Victor Wembanyama, encore dans le dur. Cela fait trois matchs que Victor Wembanyama n'est plus autant flamboyant et, cette nuit, il s'est fait chahuter par Tari Eason, Jabari Smith Jr, Steven Adams, Clint Capela, Josh Okogie, Reed Sheppard et Amen Thompson, qui n'ont pas hésité à lui rentrer dedans pour l'épuiser, le pousser à la faute et le couper du ballon. Les stats sont là, et la victoire aussi, mais l'impression visuelle n'est pas la plus belle qui soit et il faudra s'y adapter, puisque ses prochains adversaires ne manqueront pas de s'inspirer du travail de Phoenix, Los Angeles et Houston, donc. Même s'il y a eu du mieux, après la pause.

– Victor Wembanyama met Kevin Durant sur un poster. La seconde période a commencé fort, avec notamment un gros poster de Victor Wembanyama sur Kevin Durant, en retard pour contester. Sans doute vexé, « KD » s'est ensuite vengé presque instantanément, en effaçant « Wemby » pour mieux claquer un gros dunk derrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.