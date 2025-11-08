Les Kings ne résistent pas au record en carrière d’Isaiah Hartenstein

Après avoir concédé sa première défaite de la saison face aux Blazers, le Thunder se rend à Sacramento pour y débuter sa NBA Cup. Si les Kings sont amputés de Domantas Sabonis, c'est son remplaçant à l'intérieur, Drew Eubanks, qui est le premier à se montrer. L'ancien des Clippers inscrit les six premiers points de Sacramento, mais le Thunder mène les débats grâce à un 10-0 pour prendre 11 longueurs d'avance (22-11). Un “run” coupé par un tir à 3-points de Russell Westbrook (24 points, 6 rebonds, 9 passes) qui réussit trois de ses quatre premières tentatives derrière l'arc pour ramener son équipe à un point et forcer Mark Daigneault à prendre un temps-mort.

Juste après cet arrêt de jeu, Malik Monk redonne l'avantage à Sacramento grâce à une flèche à longue distance et les Kings mènent au terme des 12 premières minutes de jeu (32-30). Toutefois, dans le deuxième acte, la tendance s'inverse. Si les joueurs de Doug Christie continuent d'être très adroits de loin (11/22 à 3-points à la mi-temps), OKC trouve la réponse à l'intérieur grâce à un Isaiah Hartenstein (33 points, 19 rebonds à 14/17 au tir) qui affiche 20 points et 10 rebonds au moment de rejoindre les vestiaires.

Des Kings impuissants en seconde période

Dans le sillage de son intérieur, le Thunder recrée un écart et mène 70 à 56 à la mi-temps.

À la reprise, les Kings n'arrivent toujours pas à arrêter Isaiah Hartenstein dans la raquette tandis qu'en attaque, ils ne retrouvent pas leur adresse à longue distance qui leur avait permis de faire jeu égal avec Oklahoma City en début de match. Par conséquent, Sacramento n'arrive pas à combler son retard et dès le début du dernier acte, les Californiens sont victimes d'un 6-0 porté par le duo Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein qui permet à OKC de prendre 20 points d'avance.

Un “run” qui scelle le sort du match malgré les premiers points de la soirée pour le Français Maxime Raynaud (8 points, 10 rebonds à 3/10 au tir). Sacramento finit par s'incliner 132 à 101 tandis que le Thunder retrouve le goût de la victoire, en ayant remporté neuf de ses dix premiers matchs pour démarrer la saison.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Isaiah Hartenstein inarrêtable à l'intérieur. Face à Drew Eubanks, Isaiah Hartenstein a facilement dominé. Déjà en double-double à la mi-temps, l'ancien des Knicks a déroulé après la pause et a permis à son équipe de prendre le large au fil des minutes. Le pivot finit la soirée avec 33 points, son record en carrière, et 19 rebonds à 14/17 au tir. Il devient ainsi le premier joueur du Thunder à réaliser un match à de 30 points et 15 rebonds à plus de 75% de réussite au tir.

– L'adresse à 3-points des Kings n'a pas tenu tout le match. En début de match, les Kings avaient la main chaude à 3-points, ce qui leur a même permis de prendre la tête au milieu du premier quart-temps. Alors qu'ils tiraient à 50% de loin à la mi-temps, ils n'ont pas réussi à régler la mire après la pause en ne réussissant que 4 de leurs 18 tentatives derrière l'arc en seconde période. À cause de ce manque d'adresse, mais aussi d'un secteur intérieur sans solution face à Isaiah Hartenstein, Sacramento a coulé au fil des minutes et a accumulé les points de retard sans pouvoir remonter.

– Maxime Raynaud se montre, malgré de la maladresse. L'absence de Domantas Sabonis profite à Maxime Raynaud qui peut obtenir davantage de minutes. Face au Thunder, il a joué un peu plus de 23 minutes et s'il a pu se montrer aux rebonds avec ses 10 prises, au niveau de l'adresse cela a été plus compliqué. Contre la bonne défense d'OKC, le Français a fini avec huit points à 3/10 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.