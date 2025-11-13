Stephen Curry (46 points) éclipse les « triple-double » du duo Castle – Wembanyama

Avec un cinq majeur “new look” où Moses Moody (19 points) et Will Richard remplacent Quinten Post et Jonathan Kuminga, les Warriors avaient à cœur de se racheter de leur non match de la veille face au Thunder. Ce sont cependant les coéquipiers de Victor Wembanyama (31 points, 15 rebonds, 10 passes) qui prennent les devants grâce à l'adresse longue distance d'Harrison Barnes et Devin Vassell (19-11).

Le duo Wemby – Castle démarre fort

Alors que Stephon Castle (23 points, 10 passes, 10 rebonds) marque sept points de suite, c'est la défense de San Antonio qui fait mal à Golden State. Face à l'épouvantail Wemby, les Warriors prennent 18 de leurs 22 tirs à 3-points en premier quart-temps, et ils n'en mettent que quatre. Ils restent muets lors des cinq dernières minutes du premier quart-temps pour se trouver à -14 (28-14).

Victor Wembanyama débute la deuxième mi-temps avec neuf points de suite, mais l'adresse de Moses Moody, auteur de trois tirs primés, permet aux Warriors de rester en embuscade (46-38). Stephon Castle prend alors les choses en main : il attaque la raquette et envoie Luke Cornet (12 points) au alley-oop trois fois puis finit au cercle pour mettre les Spurs à +16 (56-40).

Stephen Curry prend feu

Presque K.O. debout, les Dubs réagissent de la meilleure façon. Leur défense musèle San Antonio lors des trois dernières minutes de la mi-temps, et le duo Stephen Curry – Jimmy Butler les ramène sous la barre des dix unités (56-49).

Les deux stars entament le troisième quart-temps avec la même énergie. Deux 3-points de Curry et un de Butler finissent de remettre les Warriors dans le coup (63-60). Wemby et Castle ont plus de mal face à Draymond Green et une défense de Golden State soudain beaucoup plus rigoureuse, alors que 22 points dans la période d'un Stephen Curry sur un nuage leur donnent même l'avantage (74-73) ! Steve Kerr décide alors de faire souffler sa star, et Jimmy Butler prend le relais pour mener un 12-2 qui met les Warriors à +10 (92-82).

Wemby tente le tout pour le tout

C'est Victor Wembanyama qui réveille les Spurs. Il lance un 7-0 qui met la pression à Golden State mais les deux équipes se rendent coup pour coup. Al Horford et Will Richard font mouche de loin, Wemby et Harrison Barnes aussi. Alors que De'Aaron Fox passe au travers, Curry et Brandin Podziemski gardent les Warriors en contrôle (107-99).

Tandis que Stephen Curry passe la barre des 40 points, Wemby jette alors toutes ses forces dans la bataille pour ramener son équipe. Trois-points, contre, passe décisive, rebond offensif, panier dans la raquette…

Le Français montre toute sa panoplie pour garder les Spurs dans le coup avec trois minutes à jouer (112-108). Avec toute la défense concentrée sur Stephen Curry, Jimmy Butler seul à 3-points et Gary Payton II seul au cercle punissent San Antonio pour reprendre neuf points d'avance et aller chercher leur plus belle victoire de la saison. On retrouvera les deux équipes face à face dans la nuit de vendredi à samedi pour la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry et Jimmy Butler en chef de meute. Malgré son 5/16 à 3-points, Stephen Curry a fini le match à plus de 50% de réussite aux tirs. À l'image de son équipe, il a abusé du tir longue distance en début de match avant de se décider à aller attaquer la défense des Spurs (8/9 à 2-points, 15/16 aux lancers-francs). Il a marqué 22 de ses 46 points en troisième quart-temps pour inverser la tendance. Jimmy Butler a lui fait en quelque sorte du Stephen Curry. Il a terminé la rencontre à 5/7 de loin et a été excellent dans la création. Mention spéciale à Moses Moody qui a réalisé un match plein en tant que titulaire.

– Le potentiel éblouissant de Victor Wembanyama et Stephon Castle. Deux triple-double malgré la défaite, les deux jeunes Spurs vont terroriser la NBA pendant de longues années. Ils forment une machine à deux moteurs qui fait carburer San Antonio. Ils ont dominé leur sujet en première mi-temps, avant de connaitre tous les deux un trou d'air en troisième quart-temps. Wemby a marqué 14 de ses 31 points en dernier quart-temps mais ce ne fut pas suffisant. Bien défendu par Draymond Green, le Français a également commis huit pertes de balles.

– De'Aaron Fox et Jonathan Kuminga transparents. Pour son troisième match de la saison, De'Aaron Fox n'a jamais réussi à trouver son rythme ou sa place dans l'attaque des Spurs. Il a rendu une bien pâle copie (13 points à 5/14 aux tirs et 6 pertes de balles) et une réaction sera attendue lors du prochain match. Pour Jonathan Kuminga, la situation est différente. Excellent lors des premiers matchs de la saison, il est en chute libre depuis trois semaines. Cette nuit, il a perdu sa place de titulaire et a été l'ombre de lui même en première mi-temps. Timoré et hésitant, Steve Kerr lui a préféré Gary Payton II en deuxième mi-temps et la décision du coach s'est avérée juste tant GP2 a été utile après la pause. A voir comment Kuminga réagira vendredi et lors de la fin du “road trip” de Golden State. La saga JK continue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.