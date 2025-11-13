Les Cavaliers stoppent la belle série du Heat

Quarante-huit heures après le alley-oop au buzzer d'Andrew Wiggins, dans cette même salle, les Cavaliers prennent leur revanche en s'imposant 130-116 face au Heat. C'est la première défaite des coéquipiers de Norman Powell à domicile, et ça stoppe leur série de quatre victoires de rang.

Cleveland a d'autant plus de mérite qu'ils se présentaient sans Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, ni Jaylon Tyson. Une foule d'absents qui avait permis au Heat de prendre le meilleur départ grâce à Kel'el Ware et Norman Powell, qui frappent à 3-points (17-10). Côté Cavaliers, Craig Porter Jr. effectue une belle rentrée, et il limite la casse, imité ensuite par Larry Nance Jr. Après douze minutes, le Heat reste devant (38-29) grâce au bon passage de Simone Fontecchio.

La G-League au pouvoir !

C'est encore l'Italien qui donne 10 points d'avance (45-35), et c'est encore Porter Jr. qui évite aux Cavaliers de sombrer. Kenny Atkinson puise dans son banc de G-League pour rester au contact, avec Lonzo Ball pour diriger le jeu. C'est lui qui sert Jarrett Allen pour le panier avec la faute, puis c'est encore lui qui plante un 3-points et provoque une faute flagrante pour marquer trois lancers. Les Cavaliers bouclent la première mi-temps sur un 15-4 pour rentrer aux vestiaires avec seulement trois points de retard (69-66).

Même scénario en deuxième mi-temps avec le duo Larsson-Ware qui redonne 10 points d'avance au Heat (78-68), et des Cavaliers qui continuent de courir après le score avec Ball pour frapper de loin, et Allen près du cercle. Grâce à Powell, Miami les contient, et s'offre même jusqu'à 14 points d'avance (92-78). Mais comme en deuxième quart-temps, le Heat cale. Dean Wade réveille les Cavaliers avec ses 3-points, et Cleveland termine le quart-temps sur un 15-5.

Cette fois, Cleveland insiste et pour la première fois depuis le début du match, les joueurs de Kenny Atkinson prennent les commandes. Après Luke Travers, c'est Nae'Qwan Tomlin qui marque sur une claquette puis vole un ballon (108-102). Totem de l'équipe, Jarrett Allen enfonce le clou en provoquant faute sur faute (118-106). Cette fois, le Heat ne reviendra pas, et les Cavaliers s'offrent peut-être leur plus belle victoire collective de ce début de saison.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Jarrett Allen en patron. Seul All-Star en tenue côté Cleveland, Allen a dominé la raquette des deux côtés du terrain. Agressif, il a toujours cherche le cercle et son travail de sape a payé en 4e quart-temps. Avec 30 points et 10 rebonds, à 12/20 aux tirs, il démontre qu'il peut se comporter en leader quand Donovan Mitchell ou Evan Mobley sont absents.

– L'étincelle Porter Jr. Sorti du banc, Craig Porter Jr. décroche le plus gros temps de jeu des Cavaliers, et ça démontre combien il a été indispensable. Avec 19 points, 8 passes décisives, 4 rebonds, 4 contres et 3 interceptions, il signe son match le plus complet en carrière, et plus que son 100% à 3-points, on retiendra sa lecture du jeu.

– Le Heat se saborde. A l'image d'un Nikola Jovic transparent, le Heat a perdu trop de ballons pour espérer l'emporter. Les Cavaliers inscrivent 29 points sur leurs balles perdues, mais aussi 24 points après des rebonds offensifs !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.