Andrew Wiggins terrasse les Cavs sur un alley-oop au buzzer !

Publié le 11/11/2025 à 6:46 Twitter Facebook

NBA – Le Heat s'impose 140-138 après prolongation face aux Cavaliers après dix dernières secondes de pure folie !

heat cavaliers miami clevelandLe génie d'Erik Spoelstra a encore frappé ! On est au bout du bout de la prolongation entre le Heat et les Cavaliers. Sur un 3-points miraculeux dans le corner, après avoir récupéré le rebond offensif, Donovan Mitchell vient d'égaliser à 138-138 et de climatiser la salle. Histoire de se faire pardonner son tir de la gagne loupé à la fin du temps réglementaire.

Il reste 0.4 seconde au chrono, et on sait que c'est suffisant en NBA pour effectuer une remise en jeu et shooter. N'est-ce pas Derek Fisher… La remise en jeu est pour Nikola Jovic, et le Serbe trouve Andrew Wiggins pour le alley-oop de la victoire ! Le Kaseya Center explose, et le Heat s'impose 140-138.

Avant cela, Sam Merrill pensait avoir fait basculer le match dans le quatrième quart-temps en enchaînant quatre tirs à 3-points consécutifs en 88 secondes ! Le shooteur des Cleveland finit à 12 points — tous inscrits sur cette séquence hallucinante — qui avait permis de recoller à 106-106.

Une prolongation étouffante

Puis, dans une fin de match étouffante, Evan Mobley pensait bien offrir la victoire aux siens avec un tir primé puis un contre sur Powell, mais Jaime Jaquez Jr. avait arraché l’égalisation (128-128) sur un joli hook dans la peinture. La suite, on la connaît… C'est un nouveau chassé-croisé dans la prolongation avec une claquette de Kel’el Ware pour donner trois points d'avance (132-129), avant qu'Evan Mobley ne lui réponde derrière.

Et puis, c'est Norman Powell (33 points) qui inscrit deux lancers-francs, à six secondes de la fin, pour redonner trois points d'avance (138-135). Temps-mort pour les Cavaliers, et c'est Merrill, le héros du 4e quart-temps, qui s'élève pour égaliser. Son tir est trop long, Mitchell s'arrache au rebond, et tel Ray Allen, dans la même salle, il recule derrière la ligne, dans le corner, pour marquer à 3-points. Sa joie sera finalement de très courte durée.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le Heat invaincu à domicile. Pour la troisième fois de son histoire, le Heat débute la saison par cinq victoires de suite à domicile. Les deux fois précédentes, c'était en 2012 et en 2019, et à chaque fois, Miami avait ensuite atteint la finale NBA. Ils avaient même gagné en 2012/13.

– La rechute pour Darius Garland. Le meneur All-Star s'est à nouveau blessé au gros orteil dans le 3e quart-temps, et côté Cleveland, on est plutôt inquiet. C'est ce même gros orteil gauche qui l'avait privé de quatre matches de playoffs la saison passée, et des sept premiers matches cette saison.

– Kenny Atkinson expulsé. Fatigué que les arbitres, et plus particulièrement Scott Foster, envoient les joueurs du Heat sur la ligne, Kenny Atkinson a écopé d'une deuxième faute technique en toute fin de 3e quart-temps. Une deuxième faute synonyme d'expulsion. “On en était à 20 lancers-francs à 3 dans le seul 3e quart-temps pour Miami. Je n'avais jamais vu ça de ma carrière” expliquera-t-il après la rencontre.

Miami / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Wiggins 37 8/13 2/5 5/6 1 1 2 5 2 1 2 0 0 23 23
K. Ware 34 7/13 0/1 0/0 6 13 19 1 2 1 0 1 +6 14 30
N. Powell 39 8/19 4/9 13/14 0 2 2 2 4 1 1 1 +17 33 26
D. Mitchell 38 4/9 1/4 2/2 0 2 2 8 5 1 5 0 +12 11 12
P. Larsson 26 4/8 0/2 2/3 1 4 5 4 3 0 3 0 -6 10 11
S. Fontecchio 16 4/9 3/7 2/3 1 3 4 0 2 0 0 1 -15 13 12
J. Jaquez Jr. 33 7/12 0/1 8/8 1 12 13 7 2 1 2 2 -2 22 38
N. Jovic 26 3/10 1/5 1/2 1 7 8 4 5 0 1 1 +8 8 12
D. Smith 15 1/4 1/2 3/3 0 0 0 1 2 0 0 0 -10 6 4
Total 46/97 12/36 36/41 11 44 55 32 27 5 14 6 140
Cleveland / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 35 9/19 2/8 3/3 0 4 4 5 5 1 1 0 -7 23 22
J. Allen 21 6/9 0/0 2/3 3 4 7 2 0 0 3 1 +8 14 17
E. Mobley 39 8/15 3/4 2/7 9 2 11 5 3 0 2 1 0 21 24
D. Mitchell 41 10/28 3/16 5/6 5 10 15 8 4 1 1 0 +14 28 32
D. Garland 19 2/9 1/3 6/6 1 4 5 2 3 2 0 0 -5 11 13
D. Wade 22 3/5 3/4 0/0 1 2 3 0 3 0 0 1 -8 9 11
L. Ball 20 3/7 3/7 0/0 2 2 4 2 3 1 0 0 +4 9 12
S. Merrill 33 4/16 4/16 0/0 1 1 2 2 3 0 0 0 -7 12 4
J. Tyson 31 3/10 2/6 1/2 5 4 9 1 3 3 0 1 -5 9 15
C. Porter Jr. 5 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 2 2
Total 49/120 21/65 19/27 27 34 61 27 27 8 7 4 138

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
