Andrew Wiggins terrasse les Cavs sur un alley-oop au buzzer !

Le génie d'Erik Spoelstra a encore frappé ! On est au bout du bout de la prolongation entre le Heat et les Cavaliers. Sur un 3-points miraculeux dans le corner, après avoir récupéré le rebond offensif, Donovan Mitchell vient d'égaliser à 138-138 et de climatiser la salle. Histoire de se faire pardonner son tir de la gagne loupé à la fin du temps réglementaire.

Il reste 0.4 seconde au chrono, et on sait que c'est suffisant en NBA pour effectuer une remise en jeu et shooter. N'est-ce pas Derek Fisher… La remise en jeu est pour Nikola Jovic, et le Serbe trouve Andrew Wiggins pour le alley-oop de la victoire ! Le Kaseya Center explose, et le Heat s'impose 140-138.

AU BUZZER, ANDREW WIGGINS FAIT GAGNER LE HEAT ⚪️ LE SYSTÈME D’ERIK SPOELSTRA A EU RAISON DES CAVALIERS pic.twitter.com/WoFeDOXXcL — Basket USA (@basketusa) November 11, 2025

Avant cela, Sam Merrill pensait avoir fait basculer le match dans le quatrième quart-temps en enchaînant quatre tirs à 3-points consécutifs en 88 secondes ! Le shooteur des Cleveland finit à 12 points — tous inscrits sur cette séquence hallucinante — qui avait permis de recoller à 106-106.

Une prolongation étouffante

Puis, dans une fin de match étouffante, Evan Mobley pensait bien offrir la victoire aux siens avec un tir primé puis un contre sur Powell, mais Jaime Jaquez Jr. avait arraché l’égalisation (128-128) sur un joli hook dans la peinture. La suite, on la connaît… C'est un nouveau chassé-croisé dans la prolongation avec une claquette de Kel’el Ware pour donner trois points d'avance (132-129), avant qu'Evan Mobley ne lui réponde derrière.

Et puis, c'est Norman Powell (33 points) qui inscrit deux lancers-francs, à six secondes de la fin, pour redonner trois points d'avance (138-135). Temps-mort pour les Cavaliers, et c'est Merrill, le héros du 4e quart-temps, qui s'élève pour égaliser. Son tir est trop long, Mitchell s'arrache au rebond, et tel Ray Allen, dans la même salle, il recule derrière la ligne, dans le corner, pour marquer à 3-points. Sa joie sera finalement de très courte durée.

L’énorme shoot de Donovan Mitchell ️ qui va tomber dans l’oubli à cause du « game-winning buzzer-beater »…pic.twitter.com/TPbVgXq2wR — Basket USA (@basketusa) November 11, 2025

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le Heat invaincu à domicile. Pour la troisième fois de son histoire, le Heat débute la saison par cinq victoires de suite à domicile. Les deux fois précédentes, c'était en 2012 et en 2019, et à chaque fois, Miami avait ensuite atteint la finale NBA. Ils avaient même gagné en 2012/13.

– La rechute pour Darius Garland. Le meneur All-Star s'est à nouveau blessé au gros orteil dans le 3e quart-temps, et côté Cleveland, on est plutôt inquiet. C'est ce même gros orteil gauche qui l'avait privé de quatre matches de playoffs la saison passée, et des sept premiers matches cette saison.

– Kenny Atkinson expulsé. Fatigué que les arbitres, et plus particulièrement Scott Foster, envoient les joueurs du Heat sur la ligne, Kenny Atkinson a écopé d'une deuxième faute technique en toute fin de 3e quart-temps. Une deuxième faute synonyme d'expulsion. “On en était à 20 lancers-francs à 3 dans le seul 3e quart-temps pour Miami. Je n'avais jamais vu ça de ma carrière” expliquera-t-il après la rencontre.

