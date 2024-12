À la dernière seconde, Tyler Herro braque le Magic !

Les rumeurs de transfert planent au-dessus des têtes des joueurs du Heat et notamment de Jimmy Butler, absent pour l’occasion, mais ils ont trouvé un moyen d’empocher le derby floridien à Orlando. Ce fut toutefois très, très compliqué puisqu’il a fallu un tir à mi-distance de Tyler Herro (20 points) à l’ultime seconde pour aider Miami à venir à bout de Jalen Suggs (29 points) et du Magic.

De 14-0 à 27-10 puis 40-26 : on ne peut pas dire que le Heat soit bien entré dans son match, puisque le Magic a tout simplement marché sur son voisin durant une bonne quinzaine de minutes.

À l’image de Jalen Suggs et du rookie Tristan da Silva, l’agressivité est au rendez-vous malgré quelques pertes de balle fâcheuses, pourtant rendues par les visiteurs. Heureusement, les 3-points sont là pour maintenir un écart supportable dans un duel où les défenses prennent clairement le pas sur les attaques (52-41).

Cette impression se confirme après la pause et, plus les minutes passent, plus on sent que Miami a une carte à jouer car Orlando continue de se refroidir offensivement et les paniers primés n’en finissent pas de réduire l’écart.

C’est alors que Terry Rozier et surtout Alec Bruks apportent l’étincelle attendue par Erik Spoelstra depuis le banc, l’avantage change de camp et le « money time » devient étouffant. Les deux équipes ne lâchent rien et, après une petite claquette de Goga Bitadze, Tyler Herro a la balle de match. Il s’élève à mi-distance, le public retient son souffle… mais ça tombe dedans et Jalen Suggs ne lui répondra pas (89-88) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler, ce Herro. Avec ou sans Jimmy Butler, Tyler Herro est devenu l’homme providentiel du Heat cette saison. Celui vers lequel se tourne la franchise floridienne quand elle a besoin d’un coup de génie et cela s’est vu à 87-88. Pris par Trevelin Queen, il a su trouver sa position de tir à mi-distance, dégainer et faire mouche à 0.5 seconde de la fin pour le 89-88. Un shoot déterminant afin de valider le « comeback » de 17 points de Miami et, du même coup, se rapprocher du All-Star Game de San Francisco ?

– Miami rend un « hold-up » à Orlando. On ne sait pas trop comment les hommes d’Erik Spoelstra sont parvenus à arracher ce derby mais, ce qui est sûr, c’est qu’après avoir remonté un -25 contre le Heat la semaine dernière, le Magic a cette fois-ci laissé filer une avance 17 points dans ce duel 100% floridien. On ne donnait pourtant pas cher de la peau des coéquipiers de Tyler Herro sans Jimmy Butler et avec un Bam Adebayo transparent au scoring mais, heureusement, Alec Burks est sorti de sa boîte dans le dernier acte et Terry Rozier ou Jaime Jaquez Jr. ont également été bons, avant de permettre à Herro de jouer les sauveurs.

– Orlando s’est effondré. De 31 points dans le premier quart-temps à seulement… 57 dans les trois suivants. Toujours privé de Paolo Banchero et Franz Wagner, le Magic reste capable de signer des coups de chaud mais, dans l’ensemble, son attaque souffre énormément sans ses deux leaders. Surtout contre une défense du Heat elle aussi réputée. Dominer dans la peinture n’est pas suffisant puisque dans la NBA moderne, les 3-points font la différence et, avec un différentiel de 30 points dans l’exercice entre les deux équipes, en plus de trop nombreuses balles perdues, cela fait un peu trop pour espérer conserver un avantage de bout en bout.

