Les Rockets ne font qu’une bouchée des Wizards d’Alex Sarr

Sans faire beaucoup de bruit, les Rockets s'installent dans le Top 4 de leur conférence. Cette nuit, les Texans n'ont pas eu de mal à se défaire de la pire équipe du championnat, les Wizards. L'écart final (135-112) traduit bien la domination dont Kevin Durant (23 points) et sa bande ont fait preuve.

Malgré leur statut, les visiteurs ont eu le « mérite » de s'accrocher pendant les 10 premières minutes du match, grâce notamment à la bonne entame de Kyshawn George. Mais les Wizards ont vite affiché leurs limites face à des adversaires trop grands, trop altruistes, trop adroits pour eux.

Avec toujours une envie d'aller de l'avant. Au début du second quart-temps, l'ancien de la maison texane, Cam Whitmore, interceptait par exemple un ballon pour s'envoler en contre-attaque. Puis Houston relançait spontanément pour trouver Tari Eason à 3-points qui sanctionnait cinq secondes après le panier encaissé. Un Eason qui, associé à Reed Sheppard, a vraiment dynamisé l'attaque de Houston avec 41 points à eux deux en sortie de banc.

27 points de retard à la pause

Côté titulaires, Kevin Durant a encore fait des dégâts à mi-distance, tandis qu'Alperen Sengun et Amen Thompson, principaux créateurs de leur formation, n'ont pas eu à forcer les choses. L'écart s'est creusé naturellement, avec 11 unités d'avance après 12 minutes (40-29), puis surtout 27 à la pause (81-54).

Grâce à l'activité intérieure d'Alex Sarr, les visiteurs ont affiché un visage un peu plus conquérant dans le troisième acte. De quoi relancer une partie qui s'orientait vers le vaste « garbage time ». À l'entame du quatrième quart-temps, sur un panier primé de Corey Kispert, Washington pointait seulement à 13 unités (90-103).

C'est encore le duo Eason-Sheppard qui a remis des Texans un peu endormis dans le bon sens. Puis, à trois minutes de la fin, Sengun a converti un tir à 3-points et l'écart a de nouveau dépassé la barre des 20 points. Les deux coachs pouvaient alors vider leur banc.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Une attaque à plein régime. En valeur brute, Heat et Nuggets scorent un peu plus que les Rockets cette saison. Mais sur 100 possessions (123.1 points), les hommes d'Ime Udoka possèdent bien l'attaque la plus efficace de la ligue. Nouvelle illustration avec cette sortie où les locaux, qui ont inscrit au moins 70 points en première période pour la troisième fois cette saison (contre quatre fois en tout l'an dernier), n'ont cessé de tirer profit de leur avantage de taille. Avec, outre les nombreuses séquences en transition, un paquet de ballons qui arrivent au poste pour générer des prises à deux pour mieux ressortir le cuir vers les shooteurs. La paire Eason-Sheppard en a particulièrement bénéficié dans ce match. Ils ont terminé à 9/14 de loin, alimentant le bon ratio collectif (17/34).

– Dix à la suite… Alex Sarr a beau multiplier les performances notables, son équipe ne cesse de plonger. Ce revers est la 10e défaite de rang pour son club, bon dernier de sa conférence et même de la ligue. Les Wizards ont une occasion en or de briser cette série : dimanche avec la réception des Nets, l'une des rares formations à rivaliser dans la médiocrité.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.