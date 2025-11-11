Daniss Jenkins, l’inattendu sauveur des Pistons

Si Cade Cunningham a monopolisé l'attaque des Pistons avec 46 points en 45 tirs, celui qui a sauvé les Pistons s'appelle Daniss Jenkins. Car alors qu’il reste deux secondes à jouer, Detroit compte trois points de retard.

Cade Cunningham trouve alors Daniss Jenkins dans le corner, qui prend un tir à 3-points pour envoyer le match en prolongation. Et les Pistons s'imposent finalement 137-135 face aux Wizards.

« Le système était évidemment pour Duncan [Robinson], mais je me suis dit que si j’avais la balle, j’allais tirer », commente l'intéressé. « Cade a cru en moi, m’a fait la passe, j’ai tiré avec confiance et c’est rentré. »

Ce tir salvateur de Daniss Jenkins n’est pas un acte isolé dans cette rencontre, mais s’inscrit dans une soirée totalement réussie pour le joueur de 24 ans. Alors que personne ne l’attendait, le meneur s’est montré en sortie de banc avec 24 points, 8 rebonds, 3 passes et 4 interceptions en 34 minutes de jeu, réalisant ainsi son record en carrière aux points, aux rebonds et aux interceptions. Au début de la saison, le « two-way contract » des Pistons avait déjà eu l’occasion de montrer ses talents de passeur avec une sortie à cinq passes décisives face aux Cavaliers.

Deux tirs décisifs en trois secondes !

Juste avant d’envoyer le match en prolongation, il avait d'ailleurs déjà ramené les Pistons à deux points grâce à un tir derrière l’arc, alors qu’il ne restait que trois secondes à jouer.

« Je sais ce dont je suis capable et je connais mes capacités », explique Daniss Jenkins. « Je sais à quel point j’ai travaillé et à quel point je me suis préparé pour un moment comme celui-ci. »

Un travail remarqué par son entraîneur, JB Bickerstaff, et c’est d'ailleurs la raison pour laquelle il l’a laissé sur le terrain pour les derniers instants de la partie.

« Nous voulions Daniss parce que nous savons à quel point il bosse », souligne le coach de Detroit. « Lors du match face à Houston, il est rentré dans le quatrième quart-temps et il avait mis un tir important. Il a mérité la confiance et le respect de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. »

Daniss Jenkins entre dans sa deuxième saison en NBA et depuis son arrivée à Detroit, il n’a joué que 13 matchs (sept la saison dernière et six cette saison). Si le meneur n’est pas connu du grand public, Jalen Duren n’a toutefois pas été surpris par sa performance : « C’est un gars qui ne se cache jamais. C’est ce qu’il a l’habitude de faire. Le monde va apprendre à le connaître petit à petit et il va avoir une belle carrière dans cette ligue. »