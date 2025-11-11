Pour son record en carrière, Cade Cunningham a bien arrosé !

Ausar Thompson, Tobias Harris, Jaden Ivey, Isaiah Stewart, Caris LeVert, Marcus Sasser. Tels étaient les absents du côté de Detroit pour cette réception des Wizards. Face à cette hécatombe, Cade Cunningham a reçu le permis de tirer, et il n'a pas hésité à le faire. Beaucoup même. Beaucoup trop sans doute.

Le leader des Pistons a en effet pris pas moins de 45 shoots dans cette rencontre, qui s'est terminée en prolongation. Et comme il a seulement trouvé la cible à 14 reprises, ses 31 ratés sont un record depuis plus de 50 ans. Il faut remonter à Rick Barry en 1967 (17/50 au shoot) pour trouver trace d'un tel total de tirs manqués dans une partie par un seul joueur.

« On a envoyé des défenseurs sur lui, on a essayé de l’empêcher d'aller sur la ligne des lancers-francs », précise Brian Keefe sur la défense de Washington. « On ne peut pas empêcher les grands joueurs de marquer dans cette ligue. Plusieurs défenseurs ont été sur lui, Kyshawn George, Khris Middleton, Cam Whitmore. Alex Sarr a changé aussi. On a mélangé les couvertures défensives, ce qu'il faut faire face aux grands joueurs. On a tenté de le rendre inefficace, mais c'est un grand joueur. »

Si on regarde dans le détail les 45 shoots de Cade Cunningham, une majorité sont de bons tirs. Il a certes forcé ici ou là, mais globalement il a été assez juste, même si ce total est bien sûr trop important. Surtout que si ses paniers ont été précieux dans le dernier quart-temps, c'est l'inattendu Daniss Jenkins qui a été le sauveur des Pistons avec ses deux tirs primés pour arracher la prolongation.

Il aurait pu dépasser les 50 points

L'ancien premier choix de la Draft termine avec 46 points, son record en carrière, tout en ajoutant 12 rebonds, 11 passes et 5 interceptions. Avec un peu plus d'adresse, le All-Star aurait dépassé les 50 points et rendu une copie encore plus brillante.

« Je ne sais pas combien de tirs il a manqué mais on a essayé de défendre collectivement sur lui », insiste aussi CJ McCollum, qui a terminé avec 42 points. « On lui a mis des défenseurs sur le dos. Il est vraiment bon. Il sera de nouveau dans une All-NBA Team, encore All-Star. Et, quand sa carrière sera terminée, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire des Pistons. »

De son côté, JB Bickerstaff a voulu souligner le caractère de son joueur, après sa chute en dernier quart-temps, suite à une faute de Cam Whitmore sur un dunk. Le meilleur joueur de la conférence Est la semaine passée quitte alors ses coéquipiers quelques instants, avant de revenir.

« Cela montre son courage, sa résilience, sa volonté de ne pas laisser tomber ses coéquipiers. Il aurait pu ne pas rejouer, avec ce qu'il venait de vivre. Mais il ne voulait pas abandonner, voulait continuer de se battre alors qu'on était mené. Il nous a porté vers la victoire », admire le coach de Detroit.