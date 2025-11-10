Joueurs de la semaine | Cade Cunningham et Nikola Jokic à l’honneur

On connaît la troisième doublette de « Players Of the Week » de la saison et, cette semaine, ce sont Cade Cunningham (Pistons) et Nikola Jokic (Nuggets) qui ont été choisis par la NBA.

C'est la deuxième fois, après décembre 2024, que Cade Cunningham est récompensé et, quand on voit ses statistiques depuis dix jours, et donc depuis une semaine (31 points, 9.8 passes et 3.3 rebonds, à 55% au shoot, 36% à 3-points et 78% aux lancers), son sacre est tout à fait logique. D'autant que Detroit n'a plus perdu depuis maintenant six matchs, afin de se hisser au sommet de la conférence Est.

Nikola Jokic, décoré pour la 17e fois de sa carrière, avance lui davantage dans l'ombre. Denver n'est « que » 3e à l'Ouest, mais est tout de même sur une série de quatre victoires de suite. Avec un « Joker » qui a tourné à 31.3 points, 13.3 passes, 11.3 rebonds et 2 interceptions de moyenne sur la semaine écoulée (à 70% au shoot, 47% à 3-points et 87% aux lancers-francs…), confirmant qu'il est lancé vers une nouvelle saison en triple-double.

Les « Players Of the Week » de la saison 2025/26

Victor Wembanyama | Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander | Tyrese Maxey

Nikola Jokic | Cade Cunningham