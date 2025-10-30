Nikola Jokic : « Faut arrêter de dire que c’est facile ! »

Dans la très facile victoire des Nuggets face aux Pelicans, Nikola Jokic a cumulé 21 points, 12 rebonds et 10 passes en 28 minutes. C'est son 17e triple-double en carrière réalisé en moins de 30 minutes, et personne n'a fait mieux. C'est aussi son quatrième triple-double consécutif pour débuter la saison, et le triple MVP égale ainsi un record NBA co-détenu par Oscar Robertson (1961) et Russell Westbrook (2020).

Ce sont d’ailleurs les deux seuls joueurs qui devancent encore Nikola Jokic au classement des triple-double en carrière : le triple MVP en compte désormais 168, contre 181 pour Oscar Robertson et 203 pour Russell Westbrook. En conférence de presse, un journaliste lui fait remarquer que tout semble facile avec lui, et surtout en ce début de saison.

Des rotations à l'européenne

« Ce n’est pas facile ! Il faut arrêter de dire ça ! » se marre-t-il. « Je cours comme les autres, je saute comme les autres. Parfois, le jeu vient simplement à moi, et j’ai une bonne soirée. Comme aujourd’hui : c’était une bonne soirée, correcte. J’espère que ça va continuer comme ça. »

Ce que Nikola Jokic retient surtout, c'est que les Nuggets sont plus cohérents dans leur jeu que la saison passée. Il n'y a pas de trou d'air, ou de passages où l'équipe perd son fil conducteur. David Adelman gère différemment sa rotation, et ça plaît au Serbe.

« Je fais confiance à DA (David Adelman), je fais confiance aux joueurs. Je pense que c’est bien de faire jouer le gars qui est en réussite, ou d’essayer de nouvelles combinaisons, de nouveaux joueurs, de nouvelles rotations, différents cinq sur le terrain » confie-t-il à propos de la gestion de son temps de jeu. « Ça ressemble un peu au style européen : celui qui est chaud continue à jouer. Par exemple, contre Minnesota, c’étaient d’autres joueurs qui ont terminé le match, et je pense que c’est comme ça que ça doit être. »

Le record absolu vendredi soir ?

De manière générale, Nikola Jokic apprécie la richesse de l'équipe. « C’est important d’avoir différents joueurs avec des énergies différentes. Parfois, un seul gars peut changer tout le rythme et l’énergie de l’équipe, en bien ou en mal » souligne-t-il. « J’aime ce qu’on fait : on essaie de nouvelles choses. Parfois, un joueur comme Spans (Peyton Watson) ne va jouer qu’une ou deux minutes, juste pour apporter de l’énergie. Julian (Strawther) est resté prêt, même s’il n’a pas beaucoup joué au début. Donc j’aime cette approche où tout le monde essaie, tout le monde reste impliqué. »

Pour en revenir à ce record égalé de triple-double, aucun joueur n’a entamé une saison avec cinq triple-double de suite, et Nikola Jokic aura l’occasion de devenir le premier à le faire vendredi soir lors de la première soirée de la NBA Cup avec une rencontre face aux Blazers.