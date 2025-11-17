Forcément « de la frustration » pour Guerschon Yabusele aux Knicks

Après son gros comeback en NBA la saison dernière aux Sixers, Guerschon Yabusele est refroidi, au moins sur le plan individuel, depuis son arrivée aux Knicks. Pour l'instant, le « Dancing Bear » doit ainsi se contenter des miettes dans la rotation de Mike Brown, pour 2.7 points et 2.5 rebonds de moyenne en moins de 10 minutes.

Le premier duel face à Miami, durant lequel il a été maladroit et dépassé défensivement, lui a ainsi fait très mal. Depuis, son coach l'utilise à dose homéopathique… et semble avoir du mal à définir son rôle.

« Tout le monde est encore en apprentissage. Au fond, il n'y a pas de tant de minutes que ça. Je ne suis pas sûr que ce soit de sa faute », répondait ainsi son coach dernièrement lorsqu'on l'interrogeait sur les minutes de Guerschon Yabusele. « Ce sont parfois les circonstances. Je le fais rentrer, le fais sortir. C'est dur d'avoir du rythme ainsi. Je dois en prendre ma part. Avec le temps, vu que c'est un bon joueur, il va le montrer. Il a besoin de minutes pour le montrer et je ne suis pas sûr qu'il les aura toujours. »

Des déclarations floues qui interrogent, alors qu'Olivier Mazet, l'agent de l'ailier fort, reconnait que son client s'attendait à davantage de responsabilités dans sa nouvelle équipe.

Une bonne relation avec Leon Rose

« Il y a forcément des attentes supplémentaires de la part de Guerschon » admet-il sur RMC. « Il y a un peu de frustration. Guerschon est un peu arrivé à contre-temps à New York, car il a terminé avec l'Equipe de France de manière un peu prématurée, 10-12 jours avant ce qu'on pouvait prévoir, là où tu pouvais ambitionner a minima une demi-finale ou une finale. Ça t'amène sur un rythme différent. Donc t'arrives un peu de manière décalée. »

L'agent évoque aussi l'habituelle adaptation à une nouvelle équipe, au sein d'un noyau dur déjà en place, avec en plus un nouveau coach qui doit imposer ses principes. Il n'empêche que « ce n'est pas forcément le début de saison escompté » alors que Mike Brown semble surtout ne pas vraiment savoir comment se servir du profil du Français.

Néanmoins, la saison est longue, et les Knicks n'ont finalement joué que 12 matchs sur les 82 de la campagne…

« L'avantage, c'est que j'ai une très bonne relation avec Leon Rose, le président des Knicks, car on avait collaboré à l'époque où il était agent » conclut Olivier Mazet. « On a eu un rendez-vous pendant une heure en tête à tête pour faire le point sur Mohamed (Diawara) et Guerschon, ça permet d'échanger les points de vue, de rappeler les conditions d'arrivée de Guerschon et surtout d'aller de l'avant pour voir comment les choses peuvent avancer. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 11 9:38 32.3 31.8 50.0 1.1 1.4 2.5 0.4 1.2 0.2 0.2 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.