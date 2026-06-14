Interview Mohamed Diawara : « C’est un rêve devenu réalité »

Karl-Anthony Towns a dû attendre sa onzième saison pour soulever le trophée Larry O’Brien. Mohamed Diawara, lui, est à 100% de réussite dès sa première saison ! Même s’il n’a pas foulé le parquet de ces NBA Finals, le Français a beaucoup appris cette saison. Quelques minutes après la victoire des Knicks dans le Game 5, il avait encore du mal à réaliser qu’il était désormais champion NBA. Voici ses réactions.

Mo Diawara, champion NBA, ça sonne pas mal, non ?

C’est incroyable, franchement, c’est un rêve devenu réalité. Pour l’instant, on est encore dans le rêve, là c’est juste de l’excitation !

Est-ce que vous réalisez ?

Je ne sais pas encore. C’est trop tôt, c’est trop tôt, mais j’espère que ça va arriver en tout cas. Quand on va rentrer à New York, je pense que ça deviendra plus « vrai ».

Qu’est-ce que ça représente pour vous ce titre ?

C’est tout, franchement. De vouloir un jour remporter le titre NBA, le plus grand championnat du monde, c’est juste un rêve qui est devenu réalité.

Vos quatre victoires ont eu un scénario similaire. Vous courez après le score tout le match et vous avez réussi à contrôler toutes les fins de match. Comment vous l’expliquez ?

Parce que je pense qu’avec l’équipe, on a un dicton qui dit « find a way to win » (trouver un moyen de gagner). Il faut toujours trouver la manière dont on va gagner, et puis c’est tout. On ne regarde pas le score, on joue à fond jusqu’à la fin du match et on espère repartir avec la victoire. Comme tu l’as dit, c’est ce qu’on a fait pendant toute cette série contre les Spurs… C’est incroyable ! Finir la saison avec la bague de champion… enfin non, pas la bague, mais le trophée de champion. C’est incroyable !

Jalen Brunson a été bien défendu par les Spurs toute la série. La réussite n’était pas toujours au rendez-vous mais, lors de la deuxième mi-temps du Game 4, il a trouvé quelque chose. Et là, quand vous en avez eu le plus besoin, il sort une performance historique. Comment décririez-vous sa performance dans ce Game 5 ?

Franchement, bravo aux Spurs. Ils ont vraiment fait une défense de fou, mais je pense qu’il a vraiment montré le niveau qu’il a en tant que capitaine de notre équipe. Et un mot pour décrire ça, ce serait incroyable, c’est tout ! Il a supporté l’équipe, il a pris ses responsabilités de capitaine. Il nous a mis sur son dos et il nous a portés tout le match. 45 points ! Dans un match comme ça ! C’est juste incroyable.

On voulait également revenir sur le Game 4. Est-ce que vous avez déjà vécu un match aussi dingue, qui plus est pendant une finale, à domicile ?

Jamais, franchement jamais ! Je n’ai jamais vu ça de ma vie et c’est incroyable, juste de pouvoir être sur le terrain avec eux à ce moment-là.

Est-ce que vous gardez un moment particulier de cette route vers le titre ?

Franchement, ce soir, c’est le moment qui va être gravé. On a soulevé le trophée, il y avait tous nos fans, on avait l’impression d’être au Garden.

Félicitations, Mo !

Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars.

Propos recueillis à San Antonio.