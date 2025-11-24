Les Knicks ne tarissent pas d’éloges sur Mohamed Diawara

Son temps de jeu ne chamboule pas (encore !) la hiérarchie des Knicks. Mais le voir sur le terrain est déjà un petit exploit pour Mohamed Diwara. 51e choix de la dernière Draft, l’ancien Choletais devrait encore être mis à contribution ce soir à Brooklyn alors que Landry Shamet et OG Anunoby vont encore manquer à l’appel.

Au-delà de son temps de jeu et de stats, ce qui plaît aux Knicks et à leur coach pour commencer, c’est l’attitude avec laquelle le Français a attaqué la saison, sans aucune certitude, si ce n’est qu’il allait se donner à fond.

« Je suis un rookie, donc j’ai l’impression que j’ai juste à attendre ma chance, mon tour. Je ne précipite rien. Je me tiens prêt et je crois en ce que le coach fait. C’est tout. J’attends juste mon heure. »

Ses efforts salués par Mikal Bridges et Karl Anthony-Towns

Après avoir joué dix minutes à Orlando ce week-end (son plus gros temps de jeu depuis le début de saison), Mohamed Diwara a reçu les félicitations de ses coéquipiers. En attendant de mettre ses tirs (0/4 au tir, 4 rebonds, 2 passes), le Frenchie a apporté en défense, affichant un état d’esprit de battant, comme on les aime à New York.

« Il est simplement arrivé sur le terrain et a apporté de l’impact en défense », a reconnu Mikal Bridges. « Ses tirs, ça va venir. Je crois qu’il se précipite encore un peu, mais c’est un jeune joueur, un rookie qui arrive pour jouer dans une bonne équipe, donc ça va prendre du temps. Mais je trouve qu’il s’en est bien tiré. »

Même son de cloche de la part de Karl Anthony-Towns, qui a apprécié le contenu proposé par son jeune coéquipier. Pour lui, le fait de le voir grimper ainsi dans la hiérarchie en dit long sur sa force mentale.

« Il a fait du super boulot en en essayant d’avoir de l’impact pour nous permettre de gagner. Donc bravo à Mo », a-t-il confié. « C’est dur quand c’est ta première fois en NBA, que tu es un rookie, et en particulier un rookie aux Knicks de New York. Bien sûr que c’est dur. Il y a beaucoup de pression, et je crois qu’il a fait un super boulot lorsqu’il a été sur le terrain en essayant de faire de son mieux pour nous aider à gagner. »

En NBA ou en G-League, il doit jouer pour continuer à progresser

Gagner en confiance et développer son jeu d’attaque seront sans nul doute la prochaine étape pour lui, en espérant qu’il profite à fond des prochaines opportunités pour confirmer sa présence dans la rotation de Mike Brown.

« Je travaille plus sur mon tir à 3-points à présent. Je veux être plus régulier. Ce n’est pas tellement le nombre de tirs que je prends, mais plutôt leur qualité, le placement de mon bras, la trajectoire du ballon… », a expliqué l’intéressé au NY Daily News. « J’essaie de faire progresser mon jeu chaque jour. J’ai de bons gars à mes côtés pour essayer de m’aider dans ce que je fais ici. Je suis encore un rookie, donc j’essaie de tirer le maximum de cette expérience et d’apprendre de tout le monde. »

Les Knicks sont en tout cas très contents de leur coup, et d’un point de vue hexagonal, cette éclaircie contraste avec le début d’exercice compliqué de Guerschon Yabusele sous ses nouvelles couleurs. Mais également par rapport à l’utilisation de Pacôme Dadiet, qui ne progresse pas dans la rotation, malgré les blessures.

« Pour un jeune joueur, il a plutôt un bon feeling. Des deux côtés du terrain. Il est grand. C’est un assez bon athlète, et il y a beaucoup de choses qu’il fait bien. Ce n’est pas nécessairement génial, mais juste assez bien. C’est un bon joueur de basket, qui sait tout faire. Et une fois qu’il aura acquis de l’expérience et qu’il aura mis ce sens du jeu en pratique, il n’y aura plus de limites à son potentiel », a pour sa part ajouté Mike Brown. « Je dois juste trouver le moyen de le faire jouer. Et si je n’y arrive pas ici, je devrai l’envoyer en G-League pour qu’il puisse jouer. Un joueur comme Mo a juste besoin de jouer ».

Mohamed Diawara a déjà fait un court passage d’un match en G-League il y a deux semaines et avait terminé avec 15 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 9 3:07 37.5 25.0 0.0 0.2 0.4 0.7 0.3 0.7 0.2 0.4 0.1 0.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.