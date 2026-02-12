Mohamed Diawara sort petit à petit de sa coquille chez les Knicks

Mohamed Diawara a profité de la grosse fessée infligée aux Sixers pour signer le deuxième meilleur match offensif de sa carrière NBA, avec 14 points à 5/10 au tir, dont 4/8 derrière la ligne à 3-points.

Désormais pleinement intégré à la rotation des Knicks, avec plus de 15 minutes de temps de jeu en moyenne en février, le rookie a d’abord séduit par son activité défensive, avant de montrer qu’il pouvait sanctionner de loin.

« Au camp d’entraînement, je pensais qu’il allait être vraiment bon », explique Josh Hart. « Il est jeune, brut et inexpérimenté. Il est bon en défense, et il est encore meilleur shooteur que je ne le pensais. Son shoot semblait toujours bon, mais maintenant ça rentre. Je pense qu’il prend de bonnes décisions balle en main. Il est athlétique et peut finir au panier, servir ses coéquipiers. J’aime beaucoup son niveau actuel, et il continue à travailler. »

De quoi permettre à Mike Brown de le lancer sur le terrain avec confiance.

Beaucoup de détails qui donnent confiance à Mike Brown

« Au cours de l’été, on a commencé à voir son talent », détaille le coach. « Son sens du jeu est incroyable pour un joueur qui mesure 2m03 ou plus (2m06, en réalité), et qui est encore très jeune. Tout ce qu’on essaie de lui enseigner, il essaie de l’assimiler et travaille très dur. Il est grand et c’est un très bon défenseur… qui progresse. Il y a juste beaucoup de petits détails qui vous font dire : ‘Oh, wow’. Toutes ces petites choses, lorsqu’elles s’additionnent, vous donnent plus de confiance en tant que staff technique pour le faire jouer. »

Malgré tout, Mohamed Diawara reste un rookie timide, qui passait la plupart de son temps avec Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet. Sauf que ces deux derniers n’étaient pas vraiment dans la rotation.

« Maintenant que (Yabusele) est parti, il ne fait plus vraiment… Tout ce qu’il faisait, c’était lui parler français », assure même Josh Hart. « Maintenant que (Yabusele) est parti, j’espère que cela le forcera à sortir un peu plus de sa coquille. Il fait partie de l’équipe. Nous devons l’aider à s’habituer davantage à ses obligations de rookie. »

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 45 7:04 45.6 41.3 50.0 0.2 1.0 1.2 0.5 0.6 0.2 0.3 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.