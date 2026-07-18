Le syndicat des joueurs prépare son offensive contre le « second apron »

Tout juste installé à la tête de la NBPA, David Kelly a trouvé le sujet principal de son mandat : le « second apron ». Après avoir reconnu que le syndicat aurait dû davantage le combattre en 2023, le successeur d’Andre Iguodala réclame sa suppression ou son assouplissement.

« Ce n’est bon ni pour les supporters, ni pour les joueurs », assure-t-il à The Athletic. « Je ne pense pas que les GM aiment ce système, même s’ils ne le disent pas publiquement. Les entraîneurs ne l’aiment pas. Les seuls qui semblent vraiment l’aimer, ce sont les propriétaires. Je pense donc que c’est allé trop loin. »

Fixé à 221,7 millions de dollars en 2026/27, ce deuxième « seuil fiscal » réduit ainsi très fortement les possibilités de recrutement et d’échange, au point de pousser certaines franchises à carrément démanteler leur effectif…

« 51% de quoi ? »

Pour la NBA, ces contraintes favorisent la parité au sein de la Grande Ligue, comme l’a encore défendu Adam Silver. David Kelly rappelle toutefois que cinq champions différents s’étaient déjà succédé durant les cinq saisons précédant l’actuelle convention collective, signe que la parité était déjà bien en place.

Les joueurs perçoivent toujours entre 49% et 51% des revenus liés au basket, mais David Kelly estime que ce partage porte sur un gâteau qui pourrait être bien plus gros.

« Ces équipes généreraient davantage de revenus, feraient grandir le sport et susciteraient plus d’intérêt si elles pouvaient investir », avance-t-il. « Vous empêchez un investissement qui rapporterait davantage aux propriétaires, à la ligue et aux joueurs. Alors, 51% de quoi ? Je pense que la ligue progresserait davantage. »

La NBPA privilégiera les discussions en coulisses, mais David Kelly prévient bien que le syndicat devra être « prêt à se battre ». Une sortie anticipée de l’accord en 2029 reste toutefois prématurée, même si des échanges informels pourraient débuter dès l’an prochain. « Nous préparons la prochaine convention collective », confirme en tout cas le président de la NBPA, Fred VanVleet. « Dès aujourd’hui. »