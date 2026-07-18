Rumeurs
Les Pistons refusent de sacrifier leur avenir pour une star
Les Lakers pensent à Matisse Thybulle pour renforcer leur défense
Et si DeMar DeRozan revenait à Toronto ?
Les Bucks dans la danse pour Peyton Watson ?

Le syndicat des joueurs prépare son offensive contre le « second apron »

Publié le 18/07/2026 à 10:21 Twitter Facebook

NBA – Le nouveau directeur exécutif de la NBPA estime que le « second apron » nuit aux joueurs, aux fans et même à la croissance de la ligue.

David KellyTout juste installé à la tête de la NBPA, David Kelly a trouvé le sujet principal de son mandat : le « second apron ». Après avoir reconnu que le syndicat aurait dû davantage le combattre en 2023, le successeur d’Andre Iguodala réclame sa suppression ou son assouplissement.

« Ce n’est bon ni pour les supporters, ni pour les joueurs », assure-t-il à The Athletic. « Je ne pense pas que les GM aiment ce système, même s’ils ne le disent pas publiquement. Les entraîneurs ne l’aiment pas. Les seuls qui semblent vraiment l’aimer, ce sont les propriétaires. Je pense donc que c’est allé trop loin. »

Fixé à 221,7 millions de dollars en 2026/27, ce deuxième « seuil fiscal » réduit ainsi très fortement les possibilités de recrutement et d’échange, au point de pousser certaines franchises à carrément démanteler leur effectif…

« 51% de quoi ? »

Pour la NBA, ces contraintes favorisent la parité au sein de la Grande Ligue, comme l’a encore défendu Adam Silver. David Kelly rappelle toutefois que cinq champions différents s’étaient déjà succédé durant les cinq saisons précédant l’actuelle convention collective, signe que la parité était déjà bien en place.

Les joueurs perçoivent toujours entre 49% et 51% des revenus liés au basket, mais David Kelly estime que ce partage porte sur un gâteau qui pourrait être bien plus gros.

« Ces équipes généreraient davantage de revenus, feraient grandir le sport et susciteraient plus d’intérêt si elles pouvaient investir », avance-t-il. « Vous empêchez un investissement qui rapporterait davantage aux propriétaires, à la ligue et aux joueurs. Alors, 51% de quoi ? Je pense que la ligue progresserait davantage. »

La NBPA privilégiera les discussions en coulisses, mais David Kelly prévient bien que le syndicat devra être « prêt à se battre ». Une sortie anticipée de l’accord en 2029 reste toutefois prématurée, même si des échanges informels pourraient débuter dès l’an prochain. « Nous préparons la prochaine convention collective », confirme en tout cas le président de la NBPA, Fred VanVleet. « Dès aujourd’hui. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes