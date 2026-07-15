Pour Adam Silver, le « second apron » fonctionne comme prévu

Le message de la NBPA n’a pas fait sourciller Adam Silver. Quelques jours après que David Kelly, le nouveau directeur exécutif du syndicat des joueurs, a réclamé un assouplissement, voire la suppression du « second apron », le patron de la Grande Ligue a au contraire défendu le mécanisme les plus contesté de la convention collective.

Interrogé par Vince Goodwill sur les franchises contraintes de transférer des joueurs qu’elles ont elles-mêmes draftés puis prolongés au salaire maximum, Adam Silver a écarté l’idée d’un effet pervers.

« Ce n’est pas une conséquence imprévue », a-t-il répondu. « Chaque GM doit prendre des décisions qui mélangent le basket et les affaires. Les gens doivent gérer des budgets dans n’importe quelle entreprise. »

Fixé à 221,7 millions de dollars pour la saison 2026/27, le deuxième « seuil fiscal » ne se contente toutefois pas d’alourdir la taxe des équipes les plus dépensières de la NBA. Il limite également leur marge de manœuvre au niveau des transferts, de la Draft et sur le marché des « free agents ».

La parité comme argument principal

Pour la NBPA, ces restrictions pénalisent directement les joueurs. Elles fragilisent les noyaux construits sur plusieurs années et poussent certaines stars à abandonner une partie de leurs revenus pour aider leur franchise.

Adam Silver considère au contraire que ces arbitrages constituent précisément le but recherché.

« L’objectif du système est de créer de la compétition et, de ce point de vue, il fonctionne incroyablement bien », a-t-il assuré. Le patron de la NBA s’appuie sur les huit champions différents lors des huit dernières saisons, ainsi que sur les dernières Finals entre les Knicks, le plus grand marché de la ligue, et les Spurs, l’un des plus petits.

Le désaccord devrait donc s’installer durablement. David Kelly estime que le syndicat aurait dû davantage combattre le « second apron » lors des dernières négociations. Adam Silver rappelle de son côté que chaque convention collective résulte « d’une série de compromis ».

« Les joueurs ont le droit de soulever tous les sujets qu’ils souhaitent », a-t-il conclu, sans ouvrir la porte à une modification rapide. L’actuel accord collectif reste en vigueur au moins jusqu’à la fin de la saison 2028/29.