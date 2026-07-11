Le syndicat des joueurs part en guerre contre le « second apron »

Le « second apron » de la nouvelle convention collective effraie tout le monde en NBA. Pour éviter les lourdes sanctions financières et sportives qu’il impose, les franchises en viennent à sacrifier leur noyau de joueurs. David Kelly, directeur exécutif du syndicat des joueurs (NBPA), réclame déjà son assouplissement, voire sa suppression.

« Nous ne sommes pas favorables au second apron. Nous ne l’avons pas proposé et nous aurions dû mieux le combattre », reconnaît ainsi le dirigeant du syndicat des joueurs. « Nous le voyons décimer des équipes et les forcer à prendre des décisions qui ne sont pas des décisions sportives. »

Fixé à 221.7 millions de dollars pour la saison prochaine, ce deuxième seuil impose aux franchises qui le dépassent de lourdes pénalités financières, mais aussi d’importantes restrictions pour recruter par transfert, à la Draft ou encore sur le marché des « free agents ».

Les Celtics ont ainsi évoqué le « second apron » pour justifier le transfert de Jaylen Brown, tandis que les Knicks ont laissé partir Mitchell Robinson après leur titre afin de ne pas dépasser ce seuil.

« Il y a presque un consensus sur le fait que le système doit être corrigé »

« Nous avons vu des équipes, des dirigeants, des propriétaires et des agents exprimer leurs inquiétudes », constate Fred VanVleet, président de la NBPA. « Il y a presque un consensus sur le fait que le système doit être corrigé. »

Le syndicat regrette aussi que les stars soient incitées à sacrifier une partie de leur salaire. Victor Wembanyama vient ainsi d’accepter une prolongation de 252 millions de dollars, alors qu’il aurait pu prétendre à 302.8 millions.

« Le système ne devrait pas demander à un joueur de porter tout ce poids », estime David Kelly. « Il ne devrait pas avoir la responsabilité de maintenir une équipe ensemble. »

La NBPA espère obtenir des ajustements avant la fin de l’actuelle convention collective. À défaut, le dossier devrait devenir central lors des prochaines négociations, potentiellement après la saison 2028/29.