Jaylen Brown tourne la page Boston avec « gratitude »

Jaylen Brown n’a pas encore totalement digéré son départ de Boston. Quelques heures après son transfert à Philadelphie, l’ancien MVP des Finals 2024 a pris la parole dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, aux couleurs des Celtics, pour dire au revoir à la ville où il a grandi comme joueur.

« Je suis encore en train de comprendre comment tout cela s’est passé », écrit-il. « Je suis enthousiaste et déçu en même temps. J’ai gagné le respect de cette ville. Je n’ai jamais demandé de raccourcis ni de traitement spécial. Je me suis simplement présenté chaque jour, j’ai baissé la tête et j’ai accepté chaque défi. »

Arrivé à Boston en 2016, Jaylen Brown a connu toutes les étapes avec les Celtics : les premières campagnes de playoffs, les échecs répétés aux portes du titre, puis le sacre de 2024, avec son trophée de MVP des Finals en point d’orgue. C’est ce lien qu’il met en avant dans son message.

« Les actions parlent plus fort que les mots »

« Les relations que j’ai bâties ici, les batailles que nous avons menées ensemble, le titre que nous avons apporté à cette ville et la connexion que j’ai partagée avec les fans, je les emporterai avec moi », poursuit-il. « Dire au revoir n’est pas facile quand on a mis son cœur dans quelque chose. »

Surtout, l’ailier insiste sur le respect, un thème central de sa prise de parole depuis plusieurs jours, alors que son nom circulait déjà dans les rumeurs avant l’échange. « Les actions parlent plus fort que les mots », rappelle-t-il, avant de remercier « les gens de Boston » et « la communauté » qu’il y a construite.

Mais Jaylen Brown regarde devant. « Un chapitre se ferme, un autre commence », écrit-il, avant de confirmer son impatience de rejoindre Philadelphie. « Chaque ville a sa propre identité, sa propre passion et ses propres attentes. Je respecte cela, et j’ai hâte de gagner ce respect de la seule manière que je connaisse : par le travail. »

Son message se conclut par un appel lancé aux supporters des Sixers : « Philly, #ThrowTheBallUp, let’s get it ! »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.