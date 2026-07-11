Victor Wembanyama prolonge à San Antonio pour 252 millions de dollars !

Pas de surprise dans le Texas, où Victor Wembanyama a accepté de prolonger à San Antonio, à un an de la fin de son contrat rookie. Recevant au passage la bagatelle de… 252 millions de dollars sur cinq ans ! Avec une « player option » attachée à la cinquième année de son nouveau bail.

Comme indiqué par ESPN, ce n’est pas exactement le maximum auquel « Wemby » pouvait prétendre, car il touchera environ 10 millions de dollars de moins par an que le max entre 2027 et 2032. Une très belle passe décisive du Français à ses dirigeants, qui auront ainsi plus de flexibilité financière pour prolonger Stephon Castle dans un an, puis sans doute Dylan Harper dans deux ans.

Le nouveau deal de Victor Wembanyama commencera donc à partir de l’été prochain et, avant ça, il touchera déjà 16.9 millions de dollars en 2026/27, pour la dernière année de son contrat rookie.

Un sacrifice financier rarissime

C’est en tout cas une décision tout à fait logique des Spurs, qui verrouillent leur meilleur joueur sur le très long terme, au sortir d’une saison où ils auront déjoué tous les pronostics. Remportant 28 matchs de plus en saison régulière puis atteignant les Finals, avec un « Wemby » nommé Défenseur de l’année, All-Star, dans la All-NBA First Team et dans la All-Defensive First Team.

Plus tôt dans la journée, Victor Wembanyama avait en quelque sorte annoncé la couleur sur ses réseaux sociaux, avec un message sans équivoque : « Spurs Family, je suis là pour rester. Quoi qu’il en coûte. »

« Moins » rémunéré que prévu pour augmenter ses chances de titre, le Français permet donc à sa franchise d’éviter de payer la « luxury tax » sur les deux prochaines années. Et c’est évidemment un geste fort, pour ne pas dire unique, de la part d’une superstar NBA. D’autant plus en sortie de contrat rookie, quand la tendance est plutôt à la recherche du maximum salarial.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.