LaMelo Ball transféré aux Wolves !!!

Nouveau coup de tonnerre en NBA ! Selon ESPN, les Hornets ont accepté de transférer LaMelo Ball et Josh Green aux Wolves. En échange, Charlotte récupère Naz Reid, un premier tour de Draft 2033 non protégé, trois « swaps » de premier tour en 2028, 2029 et 2030, ainsi que trois seconds tours de Draft en 2029, 2032 et 2033.

Pour Minnesota, c’est un nouveau pari XXL. Après avoir longtemps cherché la bonne formule autour d’Anthony Edwards, la franchise ajoute cette fois un créateur de tout premier plan, capable de dynamiter une défense balle en main, d’attaquer sur jeu rapide et de trouver ses partenaires dans des angles improbables.

LaMelo Ball apporte ainsi une dose de talent offensif rare, mais aussi une grosse part de risque. Entre ses pépins physiques, son style parfois désordonné et sa défense pas toujours débordante, le meneur n’a jamais totalement stabilisé les Hornets, malgré son statut de visage de la franchise. À Minnesota, il n’aura plus à porter seul le projet : il rejoint une équipe déjà ambitieuse, qui veut maximiser la fenêtre ouverte par Anthony Edwards.

Josh Green complète aussi l’échange, avec son profil d’ailier/arrière polyvalent. Un joueur de rotation utile pour une équipe qui ne pouvait pas se contenter d’ajouter une star sans penser à son équilibre.

Côté Charlotte, la page LaMelo Ball se tourne donc brutalement. Les Hornets récupèrent Naz Reid, intérieur moderne et productif, mais surtout une énorme réserve d’assets pour reconstruire. Le premier tour 2033 non protégé et les trois échanges de choix peuvent peser très lourd si le projet des Wolves venait à s’essouffler.

Minnesota assume ainsi une stratégie très agressive, dans la lignée des grands « all-in » de ces dernières années. Avec LaMelo Ball et Anthony Edwards sur la même ligne arrière, le potentiel offensif est immense. Mais le prix payé rappelle aussi que, pour les Wolves, il ne s’agit plus seulement de progresser : il faut désormais jouer le titre.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.