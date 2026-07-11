Retour vers le futur pour Julius Randle à Brooklyn

Finalement inclus dans le transfert de LaMelo Ball, devenu un échange à quatre équipes, Julius Randle va poursuivre sa carrière à Brooklyn. Il découvrira ainsi une cinquième franchise depuis son arrivée en NBA en 2014, après les Lakers, les Pelicans, les Knicks et les Wolves.

Rejoindre les Nets représente aussi une forme de retour à New York pour l’intérieur, qui a porté le maillot des Knicks entre 2019 et 2024. Il voit d’ailleurs des similitudes entre les deux situations.

« Je vois des points communs, c’est certain », assure-t-il. Lorsqu’il avait rejoint les Knicks, la franchise restait sur une saison conclue avec seulement 17 victoires et 65 défaites. Les Nets viennent, eux, de terminer l’exercice 2025/26 avec un bilan à peine plus favorable de 20 succès pour 62 revers.

« Chaque situation est différente et chacune possède ses propres défis. Je suis clairement prêt pour celui-ci. Ce sera vraiment enthousiasmant. Mais il y a des points communs. J’ai aussi davantage d’expérience qu’à l’époque et je peux apporter plus en matière de leadership », estime par ailleurs l’ancien All-Star de 31 ans.

Le nouveau leader des Nets

Malgré l’arrivée de Mikel Brown Jr. par la Draft et les signatures de Moritz Wagner et Keon Ellis, Julius Randle représente le principal renfort de l’intersaison à Brooklyn. Après Michael Porter Jr. l’été dernier, les Nets possèdent désormais deux joueurs référencés, capables de porter une attaque et d’encadrer un effectif jeune.

« Les Nets sont heureux de me voir ici. Jordi Fernandez est enthousiaste. Il pense que nous aurons une chance de gagner chaque match. Avoir une telle confiance de la part de son coach, c’est incroyable », apprécie Julius Randle.

Son rôle ne se limitera pas à produire sur le terrain. « Je viens pour être un leader, pour montrer aux gars comment devenir des professionnels. On va essayer de gagner des matches, c’est aussi simple que ça. C’est le plus important, même si l’on peut également aider les jeunes à acquérir de l’expérience et à progresser. Au fond, ce qui compte, c’est de gagner. »

Après plusieurs saisons conclues en playoffs avec les Knicks puis les Wolves, Julius Randle rejoint une équipe aux ambitions collectives forcément plus modestes à court terme. Mais le vétéran se réjouit de retrouver un environnement qu’il connaît bien.

« C’est génial d’être ici, c’est une superbe opportunité. Je connais cette ville et ce genre de situation. Il y a aussi beaucoup de talent dans cette équipe », explique-t-il.

Les rumeurs de transfert qui ont accompagné sa fin de parcours à Minnesota ne semblent pas davantage l’avoir perturbé. « Je suis dans la ligue depuis 13 ans et j’ai déjà joué à New York, donc on entend ce genre de choses tout le temps. J’y suis habitué. Je joue au basket et je fais ce que j’aime. C’est tout ce que je demande. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14:00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28:13 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 30:08 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26:42 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NO 73 30:35 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NY 64 32:30 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NY 71 37:34 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NY 72 35:20 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NY 77 35:33 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NY 46 35:26 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32:16 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.8 1.1 2.7 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.