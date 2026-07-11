Le transfert de LaMelo Ball offre aux Hornets la plus grosse « trade exception » de l’histoire

Annoncées initialement comme plusieurs opérations distinctes, les transactions conclues par les Wolves, les Hornets, les Nets et les Bulls ont finalement été réunies au sein d’un seul échange à quatre équipes.

Un montage qui envoie LaMelo Ball à Minnesota, tandis que Julius Randle rejoint Brooklyn et que Nic Claxton prend la direction de Chicago.

Les détails de l’échange à quatre

– Minnesota reçoit LaMelo Ball, Josh Green et Isaiah Evans, 33e choix de la Draft.

– Charlotte récupère Naz Reid, Mouhamadou Gueye et les droits sur Matteo Spagnolo, ainsi que le premier tour de Draft 2033 des Wolves, leurs deuxièmes tours 2029, 2032 et 2033 et trois possibilités d’échange de choix au premier tour, en 2028, 2029 et 2030. Le « swap » de 2029 est protégé de la 6e à la 30e place.

– Brooklyn accueille Julius Randle et Joshua Jefferson, 28e choix de la Draft.

– Chicago récupère Nic Claxton.

La principale modification concerne Mouhamadou Gueye. Initialement annoncé à Minnesota, il rejoint finalement Charlotte. Un ajustement qui permet de relier les différentes opérations au sein d’un seul échange à quatre équipes.

Au-delà des nombreux choix de Draft récupérés, les Hornets réalisent également une opération majeure sur le plan financier. En transférant LaMelo Ball sans récupérer immédiatement un salaire équivalent, Charlotte crée une « trade exception » d’environ 41 millions de dollars.

Il s’agit de la plus importante jamais générée en NBA. Le front office des Hornets disposera désormais d’un an pour l’utiliser et absorber un ou plusieurs contrats sans avoir à envoyer un montant salarial équivalent en retour.

Charlotte ne pourra toutefois pas utiliser cette enveloppe pour recruter directement un joueur libre, ni l’additionner au salaire d’un autre joueur afin d’acquérir un contrat encore plus important.

LEXIQUE

– Trade exception : exception financière créée lorsqu’une équipe transfère davantage de salaire qu’elle n’en récupère dans un échange. Valable pendant un an, elle permet d’absorber un ou plusieurs contrats sans envoyer un salaire équivalent en retour. Elle ne peut pas servir à signer directement un « free agent ».