Un ancien de Monaco bientôt chez les Nuggets ?

Les passages de joueurs dominants de l’Euroleague vers la NBA ne sont pas toujours couronnés de succès. Dernièrement, Nigel Hayes-Davis avait tenté un retour dans la Grande Ligue en quittant Fenerbahçe pour les Suns, mais il avait dû se contenter de quelques bouts de match malgré son statut de MVP sortant de la principale compétition européenne.

Cela n’empêche pas les franchises NBA de garder un œil attentif sur le Vieux Continent. Selon BasketNews, les Nuggets manifesteraient ainsi un « fort intérêt » pour un joueur bien connu du championnat de France.

Denver suivrait ainsi de très près Alpha Diallo, passé par Monaco au cours des cinq dernières saisons. Arrivé relativement discrètement sur le Rocher, l’Américano-Guinéen n’a cessé de progresser jusqu’à devenir un joueur majeur en Euroleague, avec 11.9 points, 4.4 rebonds et 1.4 interception de moyenne la saison passée.

Une campagne conclue par le titre de meilleur défenseur de la compétition, après avoir déjà reçu cette distinction en Betclic Élite en 2025 puis en 2026.

Une clause NBA valable jusqu’au 15 juillet

Le joueur de 29 ans a depuis quitté la Roca Team, confrontée à d’importantes difficultés financières, pour s’engager avec le club de Dubaï. Il doit notamment y retrouver plusieurs anciens coéquipiers, dont Elie Okobo et Jaron Blossomgame, tandis que Mike James a lui rejoint l’Anadolu Efes.

Son nouveau contrat comporte toutefois une clause de sortie vers la NBA, valable jusqu’au 15 juillet, précise BasketNews. Les Nuggets disposent donc de seulement quelques jours pour concrétiser leur intérêt.

La rotation de Denver sur les ailes est pourtant déjà bien fournie, avec Cam Johnson, Spencer Jones, Christian Braun ou encore Julian Strawther. Sans oublier Peyton Watson, dont le dossier contractuel traîne toujours en longueur.

Alpha Diallo serait par ailleurs suivi par plusieurs autres franchises NBA. Il avait déjà été approché en cours de saison dernière, mais avait préféré décliner les sollicitations afin de terminer l’exercice avec Monaco.

Ses qualités athlétiques, sa polyvalence défensive et sa régularité (entre 9.7 et 11.5 points de moyenne lors de chacune de ses cinq saisons en championnat de France) ont été précieuses dans les succès du champion de France, également finaliste de l’Euroleague en 2025.