Transfert de Lu Dort ? « Une décision financière » assume Sam Presti

En quelques semaines, le Thunder a perdu trois éléments importants de sa rotation. Après Aaron Wiggins, envoyé à Atlanta, puis Isaiah Joe, transféré à Detroit, Oklahoma City vient de céder Lu Dort aux Hawks dans l’échange qui a également permis l’arrivée de Zaccharie Risacher à Dallas.

En retour, OKC a récupéré sept choix de Draft au second tour, mais a surtout fait fondre sa facture. Les trois arrières devaient peser environ 38.3 millions de dollars sur la masse salariale 2026/27 : 17.7 millions pour Lu Dort, 11.3 millions pour Isaiah Joe et 9.2 millions pour Aaron Wiggins. En intégrant la « luxury tax », ces départs ont permis au Thunder d’économiser environ 224 millions de dollars et de repasser sous le « second apron » !

« C’était une décision financière », confirme Sam Presti auprès de The Oklahoman. « Les économies réalisées cet été, ainsi que celles permises par le fait d’avoir évité la « luxury tax » ces dernières années, seront réaffectées aux futures équipes. Les décisions prises cet été doivent nous permettre de conserver une équipe de ce calibre. »

Le GM d’Oklahoma City anticipe

Le dirigeant assure pourtant que le « second apron » n’obligeait pas formellement Oklahoma City à démanteler son groupe. La franchise était en effet prête à le dépasser, mais elle a choisi d’anticiper les effets des prolongations de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren.

Le départ de Lu Dort reste le plus symbolique. Non drafté en 2019 puis signé en « two-way contract », le Canadien était devenu titulaire, champion NBA et l’un des visages de la culture défensive du Thunder.

« Je lui avais expliqué qu’au soir de la Draft, les joueurs étaient alignés verticalement de 1 à 60, mais que le lendemain, tout le monde repartait côte à côte sur une ligne de départ imaginaire. Il finira parmi les premiers de cette course », raconte encore Sam Presti.

Sans Lu Dort, Aaron Wiggins ou encore Isaiah Joe, Oklahoma City va ainsi devoir réorganiser sa rotation extérieure. « Cason Wallace et Ajay Mitchell auront davantage de responsabilités. Notre marge d’erreur sera plus faible qu’elle ne l’a été depuis longtemps », prévient le dirigeant.

Le Thunder compte aussi sur Aday Mara et ses rookies pour compenser les effets de ces décisions « financières ».

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.