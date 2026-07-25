Le Thunder à l’attaque pour chiper Spencer Jones aux Nuggets

Le Thunder attaque un concurrent direct à l’Ouest. Selon Michael Scotto, de Hoopshype, Spencer Jones a accepté une « offer sheet » de 12 millions de dollars sur deux ans avec Oklahoma City. Comme l’ailier est « free agent » protégé, les Nuggets ont deux jours pour égaler cette proposition.

La manœuvre place Denver face à un choix délicat. Déjà au-dessus de la « luxury tax », la franchise du Colorado doit également régler le dossier Peyton Watson, autre « free agent » protégé aux attentes salariales plus élevées. S’aligner sur les six millions annuels proposés à Spencer Jones réduirait encore sa marge de manœuvre.

Non drafté en 2024 après cinq saisons à Stanford, Spencer Jones avait rejoint Denver avec un contrat « two-way », avant de gagner sa place dans la rotation.

Il a terminé sa deuxième saison NBA avec 5.5 points et 3.3 rebonds de moyenne, à 50.4% au tir. Mais c’est surtout en playoffs qu’il a fait grimper sa cote. Titularisé en l’absence d’Aaron Gordon lors du Game 5 face aux Wolves, il avait compilé 20 points à 7/9, dont 4/5 à 3-points, dans une victoire qui avait prolongé la saison des Nuggets.

À Oklahoma City, il apporterait taille, défense et adresse extérieure. Reste à voir si Denver le laissera filer…

Spencer Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DEN 20 6:15 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3 2025-26 DEN 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 2.7 0.8 0.5 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.