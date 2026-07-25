Rumeurs
DeRozan, Beal, Thompson… Le Heat étudie ses options
Kentavious Caldwell-Pope prêt à retrouver LeBron James à Philadelphie ?
Jonathan Kuminga, le plan B des Cavaliers
À Atlanta, on tient à Luguentz Dort mais…

Le Thunder à l’attaque pour chiper Spencer Jones aux Nuggets

Publié le 25/07/2026 à 18:32 Twitter Facebook

NBA – Oklahoma City a proposé 12 millions de dollars sur deux ans à Spencer Jones. Denver dispose de deux jours pour s’aligner et conserver son ailier.

Spencer JonesLe Thunder attaque un concurrent direct à l’Ouest. Selon Michael Scotto, de Hoopshype, Spencer Jones a accepté une « offer sheet » de 12 millions de dollars sur deux ans avec Oklahoma City. Comme l’ailier est « free agent » protégé, les Nuggets ont deux jours pour égaler cette proposition.

La manœuvre place Denver face à un choix délicat. Déjà au-dessus de la « luxury tax », la franchise du Colorado doit également régler le dossier Peyton Watson, autre « free agent » protégé aux attentes salariales plus élevées. S’aligner sur les six millions annuels proposés à Spencer Jones réduirait encore sa marge de manœuvre.

Non drafté en 2024 après cinq saisons à Stanford, Spencer Jones avait rejoint Denver avec un contrat « two-way », avant de gagner sa place dans la rotation.

Il a terminé sa deuxième saison NBA avec 5.5 points et 3.3 rebonds de moyenne, à 50.4% au tir. Mais c’est surtout en playoffs qu’il a fait grimper sa cote. Titularisé en l’absence d’Aaron Gordon lors du Game 5 face aux Wolves, il avait compilé 20 points à 7/9, dont 4/5 à 3-points, dans une victoire qui avait prolongé la saison des Nuggets.

À Oklahoma City, il apporterait taille, défense et adresse extérieure. Reste à voir si Denver le laissera filer…

Spencer Jones Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 DEN 20 6:15 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3
2025-26 DEN 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 2.7 0.8 0.5 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes