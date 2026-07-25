Le Thunder à l’attaque pour chiper Spencer Jones aux Nuggets

Le Thunder attaque un concurrent direct à l’Ouest. Selon Michael Scotto, de Hoopshype, Spencer Jones a accepté une « offer sheet » de 12 millions de dollars sur deux ans avec Oklahoma City. Comme l’ailier est « free agent » protégé, les Nuggets ont deux jours pour égaler cette proposition.
La manœuvre place Denver face à un choix délicat. Déjà au-dessus de la « luxury tax », la franchise du Colorado doit également régler le dossier Peyton Watson, autre « free agent » protégé aux attentes salariales plus élevées. S’aligner sur les six millions annuels proposés à Spencer Jones réduirait encore sa marge de manœuvre.
Non drafté en 2024 après cinq saisons à Stanford, Spencer Jones avait rejoint Denver avec un contrat « two-way », avant de gagner sa place dans la rotation.
Il a terminé sa deuxième saison NBA avec 5.5 points et 3.3 rebonds de moyenne, à 50.4% au tir. Mais c’est surtout en playoffs qu’il a fait grimper sa cote. Titularisé en l’absence d’Aaron Gordon lors du Game 5 face aux Wolves, il avait compilé 20 points à 7/9, dont 4/5 à 3-points, dans une victoire qui avait prolongé la saison des Nuggets.
À Oklahoma City, il apporterait taille, défense et adresse extérieure. Reste à voir si Denver le laissera filer…
|Spencer Jones
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2024-25
|DEN
|20
|6:15
|32.4
|5.9
|100.0
|0.4
|0.5
|0.9
|0.3
|0.9
|0.3
|0.3
|0.3
|1.3
|2025-26
|DEN
|64
|22:08
|50.4
|39.6
|60.8
|1.2
|2.1
|3.3
|0.8
|2.7
|0.8
|0.5
|0.5
|5.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.