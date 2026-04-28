La belle histoire continue pour Spencer Jones

Avec un Nikola Jokic en triple-double ou un Cam Johnson bien plus prolifique, avec ses 18 points, les Nuggets ont réussi à battre les Wolves dans le Game 5 pour rester en vie dans cette série du premier tour. Mais sans doute que le joueur le plus décisif de cette rencontre, ce fut Spencer Jones.

Titulaire puisque, comme dans le Game 3, Aaron Gordon était forfait, l’ailier a encore ajouté un chapitre à sa belle saison, commencée avec un « two-way contract », devenu ensuite un contrat standard. Désormais, il pèse dans un gros match de playoffs.

« Il a fait son match comme d’habitude et son adresse a été utile », explique un David Adelman pas trop d’humeur pour parler au début de la conférence de presse, avec des phrases courtes et un ton ferme, avant d’en dire plus quelques instants plus tard. « C’est un professionnel, il est préparé. Il y a des joueurs qui veulent avoir une chance, d’autres qui la prennent. Il a fait ça toute la saison. Dès la présaison, contre Toronto, je n’ai pas oublié son impact contre Brandon Ingram. Il a confiance pour shooter quand il est ouvert dans un grand match. Certains disent qu’ils veulent ça, mais ne le font pas. »

En pleine confiance

Avec seulement 11 points marqués au total après quatre matches dans cette série, Spencer Jones a fait aussi bien rien que dans le troisième quart-temps, avec 11 points donc, au moment où les Nuggets vont faire enfin la différence pour prendre le large et l’emporter. Ses tirs primés ont donné de l’élan à Denver.

« Il a mis des tirs, défendu sur Julius Randle. Il fait partie des raisons de notre victoire », commente Bruce Brown. « Il fait ce qu’il sait faire. Il est bien placé, défend, met des tirs », ajoute Cam Johnson.

En terminant avec 20 points à 7/9 au shoot dont 4/5 derrière l’arc, Spencer Jones a été essentiel dans la victoire des Nuggets, en réalisant le meilleur match en playoffs de sa jeune carrière. Comme l’indiquait son coach, il a pleinement profité de cette opportunité pour briller.

« Ce n’est pas nouveau de remplacer un absent. On l’a fait durant la saison. Le rôle reste le même, même s’il y a plus de minutes à jouer », déclare-t-il, avant de revenir sur la confiance de ses coéquipiers, qui n’hésitent pas à le servir. « L’attention de la défense est sur Nikola Jokic et Jamal Murray et ils ont confiance pour me faire des passes. »

« Ses minutes sont fluctuantes, avec les blessures, mais il est toujours prêt », constate, lui aussi, le Serbe. « Le dernier match, je ne suis même pas sûr qu’il a marqué mais son impact fut important. Et là, il a inscrit 20 points et mis des gros tirs primés. Il a été agressif, a été très bon. »

Spencer Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DEN 20 6:15 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3 2025-26 DEN 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 2.7 0.8 0.5 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.