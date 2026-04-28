Le MVP de la nuit | Nikola Jokic retrouve ses sensations

Dominé depuis trois matches par la défense de Rudy Gobert, Nikola Jokic n’avait plus le choix. Le Serbe devait une réponse aux fans des Nuggets, surtout que lui et son équipe étaient menés 3-1 et n’avaient ainsi plus le droit à l’erreur dans cette série.

Lui qui ne tournait qu’à 40% de réussite au shoot dans ce premier tour et avait besoin de 22 shoots tentés pour inscrire 25 points a retrouvé ses sensations et ses standards dans ce Game 5 remporté par Denver. Dès le premier quart-temps, le triple MVP a imposé sa patte sur la partie, avec 8 points et 6 passes décisives.

Cette fois, Rudy Gobert n’a rien pu faire. Jaden McDaniels était plombé par les fautes et les absences de Donte DiVincenzo et Anthony Edwards pèsent aussi lourdement sur la défense collective de Minnesota. Ayant plus d’espaces, le pivot des Nuggets a pu dérouler son basket, notamment en faisant jouer les autres. C’est aussi le « Joker » qui va sceller la victoire, avec plusieurs points, dans les dernières minutes alors que les Wolves tentaient un comeback.

Nikola Jokic termine cette partie avec son meilleur match de la série : 27 points à 9/15 au shoot, 16 passes et 12 rebonds, pour maintenir les siens en vie. C’est le 23e triple-double de sa carrière en playoffs, soit le troisième plus gros total de l’histoire derrière Magic Johnson (30) et LeBron James (28).

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.