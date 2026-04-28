Les Nuggets repoussent les Wolves pour rester en vie

Déjà limités par les blessures et forfaits d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo pour cette série, les Wolves voient Jaden McDaniels prendre sa deuxième faute après moins de trois minutes. La soirée commence mal, même si Julius Randle met son équipe dans la partie en inscrivant les huit premiers points de Minnesota. La chance des troupes de Chris Finch, c’est que les Nuggets n’enflamment pas les débats. De plus, Bones Hyland et Ayo Dosunmu frappent à 3-pts et ça permet de rester à bonne distance (34-29) à l’issue du premier quart-temps.

Rien ne change dans le deuxième, où on assiste globalement à un échange de paniers. Les Wolves dictent le rythme, qui est lent, face à des Nuggets qui n’accélèrent que quelques fois. Nikola Jokic inscrit un panier primé à la dernière seconde, on sent que Denver a la main mais, au fond, rien n’est encore fait à la pause (60-51).

Spencer Jones en facteur X

La différence est enfin effectuée par les hommes de David Adelman grâce aux points de Spencer Jones. Il enchaîne les paniers, notamment à 3-pts, et avec le vent dans le dos et le public qui suit, les Nuggets prennent 15 points d’avance. Mauvaise nouvelle en plus pour les Wolves : sur un contact loin du ballon avec Tim Hardaway Jr., Naz Reid se tord la cheville droite et reste allongé sur le sol, plombé par la douleur. Avant le dernier quart-temps, la victoire de Denver se dessine (97-75).

Surtout que le début de dernier acte ressemble à un affrontement entre Jaden McDaniels et les Nuggets, plus le public de la Ball Arena. L’ailier des Wolves paye alors ses fautes, ses commentaires et également sa capacité à mettre des petits coups ici ou là, à toujours mettre de l’huile sur le feu. Il ne peut plus toucher le ballon sans être hué. Il reste néanmoins une rencontre à venir et les Nuggets ont encore du travail à cinq minutes de la fin. Surtout quand Julius Randle impose sa puissance près du cercle. Avec un 13-4, Minnesota revient à dix points. Mais ce départ d’incendie est rapidement stoppé par Nikola Jokic, avec un 10-2. La victoire est validée (125-113) et Denver est toujours en vie dans cette série (3-2) avant de repartir à Minneapolis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étincelle Spencer Jones. Les Nuggets ont assuré l’essentiel en gagnant cette rencontre – c’était la seule chose importante à faire – mais sans briller de mille feux non plus, face à une équipe pourtant grandement diminuée. Il a fallu attendre le troisième quart-temps et les points de Spencer Jones, qui prenait la place d’Aaron Gordon, absent, pour que Denver fasse vraiment la différence dans cette partie. Il a inscrit 20 points à 7/9 au shoot dont 4/5 à 3-pts, avec également 3 interceptions et 3 contres.

– La blessure de Naz Reid. Dans quel état les Wolves vont-ils finir cette série ? Donte DiVincenzo est à l’infirmerie pour plusieurs mois à cause de sa blessure au tendon d’Achille et Anthony Edwards pour plusieurs semaines (genou) depuis cette terrible première mi-temps du Game 4. Maintenant, c’est Naz Reid qui inquiète. Involontairement, Tim Hardaway Jr. lui est rentré dedans et sa cheville droite a bien tourné. Les images montrent un intérieur très touché par la douleur, allongé sur le parquet. Finalement, encore chaud, il reviendra en jeu. Qu’en sera-t-il ce mardi car, le lendemain d’une entorse, l’articulation n’est pas dans le même état.

– Des Wolves vaillants. Comment marquer des points sans ses deux meilleurs shooteurs ? C’était l’équation à résoudre pour Chris Finch, en plus de l’aspect mental à gérer, d’avoir perdu deux titulaires en quelques minutes samedi soir, et pour un moment. Finalement, Julius Randle et sa bande ont trouvé des solutions même si, avec 25 ballons perdus, l’attaque a parfois souffert. Sur le papier, on pouvait promettre l’enfer à ce groupe, mais il a tenu et s’est battu. Sauf qu’il a manqué de souffle sur 48 minutes pour espérer plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.