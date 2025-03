Les Wolves ou la déception sans fin

Les séries positives et négatives s’enchaînent pour les Wolves cette saison. Mais ce sont souvent les secondes qui dominent et restent dans l’esprit, surtout après les performances de la saison passée : Minnesota ne cesse de décevoir. La continuité, contrairement à 2023/24, n’existe pas et chaque pas en avant réalisé est rapidement suivi de deux pas en arrière…

« On doit jouer plus dur, avec plus d’urgence. On joue comme si on avait assuré nos arrières, ce n’est pas le cas. On doit changer ça », réagit Donte DiVincenzo alors que les Wolves, actuellement à la huitième place de la conférence Ouest, ont de la marge devant des Kings en souffrance eux aussi.

Mais avec trois défaites en quatre rencontres, les hommes de Chris Finch lâchent des munitions importantes alors qu’une qualification directe pour le premier tour des playoffs n’est pas impossible : les Warriors n’ont qu’un succès d’avance. Seulement, comme gagner quand on livre une prestation aussi inaboutie que celle à Indiana ?

« On n’avait aucune maîtrise dans le jeu », regrette le coach de Minnesota. « C’était un peu la folie offensivement, avec le ballon ou au niveau de nos shoots. Dès qu’on a eu la chance de revenir, d’égaliser, on a fait un stop et en attaque, on s’est précipité avec un tir à 3-pts en transition. »

Une défense trop influencée par l’attaque

Le 9/35 à 3-pts (1/11 pour Anthony Edwards) et les 17 ballons perdus illustrent bien le déchet des Wolves dans cette rencontre. « On a besoin de se concentrer sur ce que l’on est, sur notre connexion, notre niveau d’urgence », réclame Rudy Gobert. « Ces deux derniers éléments nous permettent d’être à notre meilleur niveau. On a besoin d’être plus fort mentalement et de simplifier les choses. »

Le pivot français remarque que « quand les choses ne tournent pas dans notre sens en attaque, cela ne peut pas affecter notre défense ».

Chris Finch fait la même analyse. « Notre attaque gêne un peu trop notre défense. C’est quelque chose qui se manifeste parfois chez nous. On doit défendre fort à nouveau, comme on avait l’habitude de le faire. »

Le souci c’est que, vu le scénario de leur saison, les Wolves arriveront sans doute à le faire, pendant quelques jours et quelques matches, avant de retomber dans leur travers et de décevoir à nouveau…