Le cinq à la suite pour les Pacers face à de tristes Wolves

La menace Pacers se précise pour le podium de l’Est ! Indiana a dominé Minnesota lundi (119-103) dans un match à sens unique. Les joueurs de Rick Carlisle glanent un cinquième succès de rang et ne comptent plus que deux victoires de moins que les Knicks, troisièmes. Pour les Timberwolves en revanche, la série de sept victoires au début du mois de mars – stoppée par les Pacers à Minneapolis – semble déjà à mettre aux oubliettes.

C’est simple, les Wolves n’ont pas mené une seule seconde du match. Les Pacers ne sont pas particulièrement adroits en début de rencontre, mais ils profitent de la défense mal en place des Wolves sur les pénétrations de Tyrese Haliburton. Myles Turner contraint Rudy Gobert à se tenir éloigné du cercle et les visiteurs ne trouvent pas la solution pour protéger l’accès à leur raquette. Et quand ce ne sont pas les extérieurs qui en profitent, Turner ou Obi Toppin sanctionnent pour créer le premier écart (17-9).

Incertain avant le match car touché à la main, Anthony Edwards dévisse au tir extérieur. Les Wolves reviennent finalement à hauteur en passant par l’intérieur, que ce soit par la puissance de Gobert (13 rebonds à la pause) ou Julius Randle, ou les coupes d’Edwards, plus incisif dans ce registre. Mais Minnesota est décidément très inconstant en défense, et laisse Toppin artiller de loin.

Le retour des titulaires accentue la tendance tant les Pacers jouent avec rythme et variété. L’écart grimpe logiquement jusqu’à 13 points, même si les Wolves ont le mérite de ne pas baisser les bras. Ils concluent la première période sur une bonne note, un 9-2 pour revenir aux vestiaires avec six points de débours (54-48).

Une pluie de 3-points dans le troisième quart-temps

Touché, pas encore coulé, Minnesota ne tarde pourtant pas à sombrer. Une nouvelle fois, la défense est complètement absente et laisse Tyrese Haliburton dégainer de loin. Chris Finch a beau prendre un temps-mort après à peine une minute dans le troisième quart, ses joueurs ne répondent plus que par intermittence. C’est trop peu pour contenir des Pacers mis en confiance derrière l’arc. Ce troisième quart vire à l’exercice de tirs à 3-points pour les locaux : 3/3 pour un Obi Toppin incandescent, 3/5 pour Tyrese Haliburton, 2/2 pour Aaron Nesmith… Indiana inscrit neuf paniers lointains dans le seul troisième quart et fait voler en éclat Minnesota : +22 avant le dernier acte.

À réaction, encore, les visiteurs se donnent une dernière chance d’y croire avec un 9-0 d’entrée, portés par leur banc (95-82). Ce sera le dernier espoir des Wolves, partis de trop loin et repoussés par deux paniers importants de T.J. McConnell. Les Pacers contrôlent leur avance et Rick Carlisle peut se permettre d’ouvrir son banc et largement faire souffler ses joueurs majeurs pour une prestation aboutie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pacers, c’est du sérieux ! Il y avait eu les victoires de caractère, dans des fins de match ultra serrées. Il y a eu celle plus serrée que la logique du match samedi contre les Nets. Et il y a désormais le succès en patron contre une équipe en lice pour les playoffs. Indiana semble hausser son niveau de jeu au meilleur moment à l’approche du sprint final. Son troisième quart-temps tout feu feu tout flamme a rappelé les coups de chaud qui avaient tant emballé la saison passée autour de cette équipe.

– L’état d’urgence se rapproche pour les Wolves. On pensait Minnesota lancé dans ce dernier tiers de la saison. Mais au contraire, les coéquipiers de Rudy Gobert semblent retomber dans leurs travers à pieds joints. Si le trou est fait au classement et devrait leur assurer le Top 8 de l’Ouest, ce genre de performances va vite les éloigner de l’objectif Top 6. La réaction devra être impérative contre les Suns vendredi soir…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.