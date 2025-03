« On dirait qu’on n’arrive plus à avoir de matchs de basket normaux ces derniers temps », remarque Tyrese Haliburton, en référence à la drôle de semaine que les Pacers et lui ont connue.

Les joueurs de l’Indiana ont démarré leur semaine avec une victoire très improbable lundi dans le Minnesota, en prolongation, alors qu’ils étaient privés de quatre titulaires : leur meneur de jeu, Pascal Siakam, Aaron Nesmith et Myles Turner. Sans doute le succès, porté par le gros match d’Obi Toppin (34 points et 10 rebonds), le plus improbable de leur saison.

D’autant qu’Andrew Nembhard a quitté prématurément ses coéquipiers pour deux fautes techniques, tandis que Bennedict Mathurin n’a pas fini la rencontre non plus, en raison de ses six fautes. Deux jours plus tard face à des Mavs très diminués, les Pacers ont également dû s’arracher pour signer un des « hold-ups » de l’année en remontant sept points dans la dernière minute.

Le lendemain, en « back-to-back », il a encore fallu une prolongation pour repousser les Nets. Des New-yorkais face auxquels les Pacers ont de nouveau réussi à se faire peur la nuit passée. Les locaux avaient viré en tête de 20 points à l’entame du dernier quart-temps (90-70). Profitant du marasme offensif adverse, les Nets ont répondu par un impressionnant 21-2 pour recoller… à un point à quatre minutes de la fin (92-91).

Un bon « entraînement » pour les playoffs

La victoire a toutefois été au bout, avec un final sérieux de Pascal Siakam et Bennedict Mathurin notamment. « On en parle depuis un petit moment maintenant, des écarts et de la capacité à conclure les matchs. Pour franchir ce cap, on doit être capables de maintenir ces écarts et, quand le moment viendra, de vraiment tuer les matchs. On doit beaucoup mieux faire ça », réclame l’intérieur, auteur de 26 points cette nuit.

Celui-ci voit tout de même le positif à se retrouver dans ce genre de « situations tendues. Si, pendant la saison, tu n’as pas été confronté à des situations serrées et que tu te retrouves dans une telle situation en playoff, ça peut être un peu différent. Je pense qu’avoir cette expérience de passer par là et de savoir que tu as besoin de cette possession, de ce panier, ou peu importe, c’est un bon entraînement pour les playoffs. »

Discours similaire chez Tyrese Haliburton pour qui l’important a été de connaître des fins heureuses au cours de cette semaine pas comme les autres. « C’est ça qui est important en ce moment, parce qu’en playoffs, peu importe comment ce match a été joué. Ce qui compte, c’est qu’on ait gagné. Avoir de l’expérience dans toutes ces différentes circonstances va être bon pour nous dans la dernière ligne droite. Je me sens confiant quant à la façon dont les choses se dessinent », positive le meneur.

Forts de cette série de quatre victoires de suite, les Pacers (41v-29d) gardent la main sur la 4e place devant les Bucks (40v-30d).