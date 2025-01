Isaiah Stewart suspendu après son dernier coup de sang

Isaiah Stewart ne sera pas en tenue, ce soir, pour la réception de Dallas à Detroit. La NBA, par la voix de son vice-président exécutif en charge des opérations basket, Joe Dumars, vient ainsi d’annoncer que l’intérieur des Pistons était suspendu une rencontre suite à son dernier coup de sang, face aux Pacers…

Pour rappel, le joueur de 23 ans avait donné un vilain coup de coude à Thomas Bryant au rebond, avant de repousser un arbitre et de multiplier les signes du doigt envers son adversaire en quittant le terrain.

« On est en train d’établir notre réputation, les équipes adverses savent qui on est. Quand on se présente, ils savent sur quoi ils vont tomber », avait expliqué J.B. Bickerstaff en soutien de son joueur.

Le permis à points déborde déjà

Le problème, c’est qu’Isaiah Stewart est devenu un habitué des gestes agressifs. Il avait déjà quatre « points » dans le système mis en place par la NBA au niveau des fautes flagrantes. Ainsi, une faute flagrante I vaut un point, tandis qu’une faute flagrante II vaut deux points. Or, dès qu’on atteint cinq points, la suspension tombe.

Comme le pivot du Michigan avait déjà quatre points, cette nouvelle faute flagrante II l’amène à six points, et le suspend automatiquement. Il prend aussi une amende de 50 000 dollars. Sans compter qu’il perd aussi 86 207 dollars de dollars pour ce match raté pour suspension. Ça fait donc 136 207 dollars perdus dans l’affaire.

Désormais à six points, Isaiah Stewart sera suspendu un match pour toute nouvelle faute flagrante I, et deux matchs pour toute nouvelle faute flagrante II.

Isaiah Stewart II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 26 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 31 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 43 20 52.2 24.2 82.9 2.0 3.8 5.8 1.7 2.6 0.4 0.9 1.3 5.4 Total 278 25 50.0 34.1 73.6 2.4 4.9 7.3 1.3 2.7 0.4 1.2 1.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.