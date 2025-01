J.B. Bickerstaff défend Isaiah Stewart après sa nouvelle expulsion

« On est en train d’établir notre réputation, les équipes adverses savent qui on est. Quand on se présente, ils savent sur quoi ils vont tomber », prévient J.B. Bickerstaff, qui n’a pas été déçu en matière de « réputation » cette nuit dans l’Indiana.

Son joueur Isaiah Stewart a en effet été expulsé pour son geste d’humeur en direction de Thomas Bryant. La scène s’est jouée à l’entame du second quart-temps quand, au moment d’aller jouer le rebond défensif, l’intérieur des Pistons a assené un violent coup de coude vers son homologue des Pacers. Un écran-retard d’un nouveau genre en somme…

Thomas Bryant a été envoyé au sol avant de se relever très remonté, au point de devoir être retenu par plusieurs coéquipiers. Le joueur des Pistons, qui a également repoussé un arbitre qui avait posé une main sur sa hanche pour l’envoyer vers le banc, a multiplié les gestes du doigt vers Thomas Bryant au moment de se diriger vers son vestiaire.

« Juste beaucoup de blabla. Beaucoup de mots. J’ai dérapé, je suis tombé dans le piège et j’ai laissé tomber mes coéquipiers. Je dois faire mieux pour ne pas laisser ces mots affecter l’équipe. Je sais que mon camp aurait eu besoin de moi ce soir », regrette Isaiah Stewart après le match, mettant ainsi en cause le « trashtalking » de son adversaire.

La responsabilité de son coach

Isaiah Stewart, qui n’a joué que huit minutes (1 point, 1 passe et 2 fautes) dans cette partie perdue par les Pistons, commence à se tailler une sérieuse « réputation » en matière de gestes litigieux. Pas de quoi remettre en cause le soutien affiché par son coach pour autant.

« Il faut faire face à certaines choses qui se passent sur le terrain. Il y a aussi des choses qui vous sont dites et qui n’ont plus rien à voir avec le basket. Quand la ligne est franchie comme ce soir, il faut être capable de se défendre. Il y a eu des choses dites ce soir qui ont dépassé les bornes, au-delà du basket, et qui sont devenues personnelles. Et si quelqu’un vous dit quelque chose comme ça, vous devez avoir le droit de faire ce qu’il faut pour vous défendre », assure JB Bickerstaff.

Ce dernier, qui a récemment comparé son joueur à Ben Wallace, aurait donc eu connaissance des mots échangés sans qu’on en connaisse la teneur.

« Il est absolument de ma responsabilité de défendre nos joueurs lorsqu’on a l’impression que les choses ne sont pas équilibrées, et je ne cesserai jamais de le faire. Je le répète, nos joueurs gagneront le respect de la ligue, mais il est de ma responsabilité de les défendre. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, qu’il s’agisse des adversaires ou des arbitres, cela m’importe peu. C’est mon travail et je le ferai toujours », assume encore le coach.

