Incontrôlable, Isaiah Stewart a ravivé de tristes souvenirs à Detroit

Sans surprise, Isaiah Stewart et LeBron James ont évité la presse après la victoire des Lakers sur le parquet de Detroit. Expulsés tous les deux, ils ont animé la soirée après leur accrochage. Tout part d’une lutte au rebond. LeBron James cherche à se dégager et explose l’arcade de l’intérieur de Detroit. La suite, c’est une petite période d’accalmie, suivie d’un Isaiah Stewart en furie qui veut en découdre.

« C’était une action compliquée pour Isaiah » le défend Dwane Casey. « Il s’est retrouvé avec l’arcade fendue de part en part, et il avait des raisons d’être énervé. Je ne pense pas que James soit un sale joueur, mais encore une fois, tout est parti de ça. »

Pour Frank Vogel, LeBron James a réagi à un coup de coude dans les côtes. « LeBron a pris un coup dans les côtes, et c’était une faute, et il a essayé de se débarrasser du bras. C’est un contact accidentel, suffisant évidemment pour que ce soit une faute disqualifiante. »

« Je n’avais jamais vu un joueur essayer de faire ça »

Le visage et la bouche en sang, Isaiah Stewart n’est pas le premier à prendre un coup de coude malencontreux au visage, et c’est ça que ne comprend pas Anthony Davis.

« Je ne sais pas ce qu’il a tenté, mais personne dans notre équipe, du 1er au 15e joueur, n’allait le laisser faire. On allait protéger notre frère. Depuis que je joue, et ça fait dix ans, je n’avais jamais vu un joueur essayer de faire ça. C’est injustifié. Il y a une coupure au-dessus de l’œil, accidentelle, ce n’était pas volontaire. Et on n’allait pas lui permettre de s’en prendre à notre frère comme ça. Je ne sais pas ce qu’il essayait de faire, mais nous n’allions pas le laisser ».

Les Lakers ont même reçu le soutien de Cory Joseph, prêt à empêcher son coéquipier de commettre l’irréparable. « Cory avait anticipé qu’il pouvait revenir par l’autre côté, et s’en prendre au banc des Lakers » note l’un des arbitres. « Il allait l’intercepter, et j’ai dit à Cory que c’était bien. »

« Personne ne voulait se retrouver 17 ans en arrière »

Dix-sept ans, quasiment jour pour jour, après la tristement célèbre bagarre entre les Pistons et les Pacers, on a évité le pire, et Anthony Davis félicite tout le monde. « On était de retour à Detroit, et il y a des images qui reviennent… Mais la sécurité de la NBA, la sécurité des Pistons, les staffs, et même quelques joueurs ont fait du bon boulot pour qu’il n’y ait pas une escalade de la situation. Personne ne voulait se retrouver 17 ans en arrière. »

Désormais, place à la commission de discipline. Plutôt indulgente cette saison, va-t-elle suspendre LeBron James et Isaiah Stewart ?

« Je ne crois pas qu’il devrait être sanctionné de quoi que ce soit par la NBA » estime Dwane Casey. « Il n’a juste pas quitté le terrain dans les temps, et la NBA devra juste juger cela. Je pense que c’est pour ça qu’il a été expulsé. »