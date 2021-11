Les images de l’expulsion de LeBron James face aux Pistons

Scène surréaliste à Detroit, où des fantômes d’il y a 17 ans ont ressurgi à la Little Caesars Arena.

Nous sommes au début du troisième quart-temps. Les Pistons mènent d’une dizaine de points et, sur la ligne, le bouillant Jerami Grant convertit le deuxième de ses deux lancers-francs. Quand soudain, la situation s’envenime.

Coincé à la lutte au rebond entre LeBron James et DeAndre Jordan, Isaiah Stewart se prend un coup à première vue bénin, de la part de « LBJ ». Sauf que les images nous font vite comprendre le contraire, puisque « Stew » se met à saigner abondamment au niveau de l’arcade droite. Stupeur dans la salle, personne ne sait vraiment ce qu’il se passe.

Après une explication de texte entre LeBron James et Isaiah Stewart au centre du parquet, à laquelle les autres joueurs des deux équipes ont vite mis fin, on se dit que la tension va retomber. Sauf que l’inverse se produit, car le pivot de Detroit a visiblement très envie d’en découdre avec l’ailier des Lakers, profitant d’un relâchement de ceux qui le maîtrisent pour revenir à la charge !

Encore une fois retenu par ses coéquipiers et le staff des Pistons, dont son coach Dwane Casey qui tente de le calmer, Isaiah Stewart, hors de lui et qui saigne de plus en plus, est ramené vers son banc… jusqu’à ce qu’il n’endorme en quelque sorte tout son monde, pour revenir de nouveau vers LeBron James, en emportant tout sur son passage !

Cette fois-ci, le jeune intérieur de Detroit ne reviendra plus au front. Même s’il essaiera une dernière fois de retrouver le « King », en retournant aux vestiaires pour mieux ressortir par le couloir menant au banc californien ! Une tentative évidemment annihilée par la sécurité de la Little Caesars Arena, qui avait déjà tout prévu.

Et après avoir revu les images de la scène, les arbitres décideront finalement d’expulser LeBron James (une rareté) et Isaiah Stewart. Désormais, ce sera au tour de la ligue de distribuer ses sanctions, ce lundi.