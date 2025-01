J.B. Bickerstaff compare Isaiah Stewart à Ben Wallace

Franz Wagner pensait avoir pris de vitesse toute la défense des Pistons, y compris Isaiah Stewart. Seulement, ce dernier s’est accroché au « drive » du joueur du Magic et a rejeté violemment sa tentative de dunk. Quelques minutes plus tard, Tristan da Silva connaissait le même destin face au pivot de Detroit.

Deux gestes qui témoignent de l’impact défensif de l’intérieur remplaçant des Pistons. « Son timing est incroyable, le meilleur que j’ai jamais vu. […] Beaucoup de gars ne sautent pas devant quelqu’un encore et encore, mais Stew est d’une autre trempe. Chaque fois que quelqu’un entre dans la peinture, il va sauter devant lui », salue Cade Cunningham auprès du Detroit News.

Cette envie de chercher l’opposition, et de se friter aussi aux bancs adverses, lui permet d’être le meilleur contreur de son équipe, devant le pivot titulaire Jalen Duren qui joue 5 minutes de plus que lui (25 minutes). Avec 1.4 « block » par soir, Isaiah Stewart est même le 15e contreur de la ligue et le premier parmi les joueurs sortants du banc.

« La défense est un élément sur lequel je me repose tous les soirs. Je me suis développé en regardant des images au fil des années et en étant au combat, pour apprendre beaucoup de leçons et le sens du timing. Je m’efforce d’être la meilleure version de moi-même de ce côté-là chaque soir », appuie l’intéressé, en remerciant son coach J.B. Bickerstaff de l’avoir replacé au poste de pivot.

« Il m’a permis d’être moi-même. Il m’a permis de m’épanouir dans le rôle qu’il m’a confié. Il me donne beaucoup d’énergie à chaque match. Je respecte énormément le coach, j’adore jouer pour lui. C’est le genre de personne pour laquelle vous vous jetteriez à travers un mur de briques », image celui qui évoluait comme titulaire l’an dernier au poste 4 à côté de Jalen Duren.

Une approche « un peu sournoise »

Un retour à son poste de prédilection alors que le joueur de 23 ans, du haut de ses 2m03, reste un intérieur de petite taille. Mais ses qualités ont convaincu et lui valent même une comparaison flatteuse.

« Il a un instinct défensif d’élite. Il a une approche un peu sournoise au cercle parce qu’il n’est pas aussi grand que d’autres gars, mais il a des bras très longs et un très bon timing. Je vais vous citer le nom d’un joueur qui a la même façon de jouer : Ben Wallace », ose JB Bickerstaff.

Véritable légende locale qui a remporté quatre trophées de meilleur défenseur de la ligue, autant de sélections All-Star et qui grandement contribué au titre de 2004, Ben Wallace avait aussi la particularité d’être sous-dimensionné (2m06).

« Ben ne faisait pas 2m13, mais il avait un très bon instinct et de longs bras. C’est un gars auquel Stew peut aspirer à ressembler », juge son coach qui souligne aussi le bon travail défensif d’Isaiah Stewart sur les joueurs de plus petite taille que lui, après les changements. « Il est encore un jeune joueur dans cette ligue. Il a encore une marge de progression. Mais son état d’esprit en défense est de se dire : ‘Est-ce que je peux devenir un gars comme Ben Wallace en défense’ ? Ce serait un bel objectif pour lui », souhaite JB Bickerstaff.

Isaiah Stewart II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 26 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 31 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 41 21 51.4 24.2 86.8 2.1 3.9 6.0 1.8 2.6 0.4 0.9 1.4 5.5 Total 276 25 49.9 34.1 73.9 2.4 4.9 7.3 1.3 2.7 0.4 1.2 1.1 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.