Jalen Pickett, un opportuniste à Denver

Avec 14 points et 9 passes face aux Blazers, Jalen Pickett a fait coup double, à défaut d’avoir réussi un double-double. Il a non seulement réalisé le meilleur match de sa carrière, puisque ce sont ses deux nouveaux records, mais aussi pris un peu de lumière, jusque-là refusée à lui.

Car depuis son arrivée dans le Colorado en 2023, le meneur de jeu n’a que très, très peu de minutes à se mettre sous la dent. Son début de carrière est plus que timide et il doit travailler dans l’ombre.

« J’ai eu une année dernière compliquée. Il faut aimer ça, être capable d’affronter les challenges et trouver là où on est bon », explique-t-il. « Après une carrière universitaire réussie, arriver en NBA et repartir de zéro, c’est dur au début. Ensuite, je suis tombé amoureux de la difficulté, des efforts, de revenir dans la salle et de voir ce que je pouvais ajouter à mon jeu. »

Ce que Michael Malone confirme, en parlant de « la manière avec laquelle il a été à la salle pour travailler », ajoutant qu’avec les blessures des uns et des autres, « il a joué et a montré qu’il pouvait apporter et diriger cette équipe, en prenant soin du ballon, en rendant les autres meilleurs, en mettant les shoots ouverts ».



Il a croqué pleinement sa chance

Ce n’est pas donc pas seulement son travail qui paye en ce moment, c’est aussi une opportunité qu’il arrive à saisir. En effet, Russell Westbrook est absent depuis le début de mois de février, ce qui offre une ouverture à Jalen Pickett. Depuis six matches, il a donc droit à 19 minutes par rencontre, pour 5.3 points et 3.2 passes de moyenne.

« On n’espère jamais voir un joueur se blesser mais avec l’absence de Westbrook, j’ai pu jouer quelques matches et trouver mon rythme », constate, avec plaisir, le meneur de jeu remplaçant de Denver.

Quand le MVP 2017 reviendra, le temps de jeu de Jalen Pickett va de nouveau se réduire. Néanmoins, ces journées de février auront servi pour l’avenir et Michael Malone sait désormais que s’il donne des morceaux, et pas des miettes, à son joueur, ce dernier peut en faire de bonnes choses.

« Il n’avait jamais eu la chance de jouer jusqu’à cette saison donc ce n’est pas facile de jouer et de montrer ce dont on est capable quand on n’en a pas eu l’opportunité », veut souligner le coach.

Jalen Pickett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 27 5 42.9 36.0 75.0 0.0 0.5 0.5 0.8 0.5 0.1 0.3 0.0 1.6 2024-25 DEN 24 11 45.1 40.0 100.0 0.2 0.9 1.1 2.0 0.5 0.3 0.3 0.1 3.3 Total 51 7 44.3 38.3 83.3 0.1 0.7 0.8 1.3 0.5 0.2 0.3 0.1 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.