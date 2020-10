Les Lakers écrasent le Heat pour décrocher leur 17e titre !

La « Laker Nation » peut exulter. Emmenée par un LeBron James de gala, la formation « Purple-and-Gold » a dominé le Game 6 face à Miami (106-93) pour s’adjuger ainsi le 17e titre de son histoire, soit autant que les Celtics.

A l’issue d’une année éreintante, tant sur le plan physique qu’émotionnel, le « Washed King », élu MVP des Finals, a illuminé son dernier match dans la « bulle » d’une prestation proche de la perfection avec un triple-double de choix : 28 points, 14 rebonds et 10 passes décisives, pour accompagner un Anthony Davis également précieux des deux côtés du parquet (19 points, 15 rebonds).

Miami prend l’eau avant la pause

Les Lakers peuvent compter sur un tandem James-Anthony agressif d’entrée de jeu pour prendre les commandes du match. Face à une bonne défense, le Heat est à la peine en attaque et survit grâce à l’adresse extérieure de Duncan Robinson, Jimmy Butler ou Kendrick Nunn (17-16). Malgré le renfort bienvenu de Goran Dragic côté floridien, c’est AD qui ajoute deux paniers de plus pour donner un premier avantage aux siens après 12 minutes de jeu (28-20).

Déjà auteur de deux lay-ups en premier quart-temps, Rajon Rondo se distingue à nouveau près du cercle avant de se faire plaisir d’un tir à 3-points qui trouve la ficelle (33-23). LeBron James fait passer l’écart à +12 dans la foulée devant Bam Adebayo et force Erik Spoelstra à arrêter le jeu. Le Heat n’y arrive pas en attaque et voit Rajon Rondo briller à nouveau par deux fois, tandis qu’Anthony Davis, impérial des deux côtés du parquet, porte la marque à 51-32 à quatre minutes de la pause.

LeBron James au-dessus de la mêlée

Même aux lancers-francs, Miami n’y arrive pas (5/12 à la mi-temps) et se fait à nouveau punir par un dunk d’Anthony Davis suite au 0/2 de Bam Adebayo depuis la ligne (54-34). Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso alourdissent la note en transition. L’écart grimpe jusqu’à +30 suite à deux missiles de KCP (15 points à la pause), autant dire qu’il faudrait un miracle pour que le trophée Larry O’Brien échappe aux Californiens à l’issue de ce Game 6 (64-36)..

Miami est toujours au fond du trou offensivement au retour des vestiaires à l’image des trois tentatives ratées de Tyler Herro dont un air-ball. Le bon passage de Bam Adebayo est loin de suffire face à ces Lakers lancés à pleine vitesse et pointant à +33 après un panier à mi-distance signé LeBron James (79-46). Sur la route de son quatrième titre NBA, LBJ lâche un dernier tomar qui met définitivement un terme au suspense.

Après un semblant de réaction qui ramène le Heat à -21, la paire James-Davis se charge de finir le boulot, LBJ en profitant pour soigner son triple-double avec un nouveau dunk. C’est son 28e en arrière ! Depuis le banc, et avec un score en trompe-l’oeil, le King savoure les derniers instants de la partie (106-93) avant d’investir le parquet avec ses coéquipiers afin de fêter un titre durement acquis. A l’image de Jimmy Butler, le Heat était cramé, et le retour de Dragic n’a rien changé. Les Lakers remportent le 17e titre de leur histoire, et ils égalent les Celtics.