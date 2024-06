Les Mavs restent flous sur l’avenir à court terme de Melvin Ajinça

Melvin Ajinça est donc devenu le cinquième Français drafté en 2024, puisque les Mavericks ont misé sur lui avec le 51e choix (qui appartenait préalablement aux Knicks), lors du second tour. Le GM de la franchise, Nico Harrison, était très élogieux au moment de justifier son choix.

« Il fait 2m03, il est athlétique, il peut shooter, il est jeune, c’est un 3&D : il a un énorme potentiel », liste le dirigeant. « Il peut conclure près du cercle, défendre. Il est si jeune et peut encore progresser. Je dirais qu’il est un peu le 3&D typique. »

On se souvient aussi que, l’année dernière, Dirk Nowitzki, légende des Mavericks, avait été séduit par le jeune joueur français lors de la Coupe du monde U19. « J’ai bien aimé Melvin Ajinca, et j’ai d’ailleurs joué avec son cousin Alexis Ajinca », avait déclaré l’Allemand.

La Summer League pour commencer

« Je lui ai dit qu’on était impatient de l’avoir. Il m’a remercié et dit qu’il était prêt. C’est un super gamin, qui parle un excellent anglais », poursuit Nico Harrison. « On était agréablement surpris qu’il soit encore disponible à ce moment de la Draft. Quand on a vu l’opportunité de monter de quelques places, on l’a fait. »

Prêt pour quoi ? Car les Mavericks ont prévu de faire jouer Melvin Ajinça (19 ans) lors de la Summer League de Las Vegas, à partir du 12 juillet. La suite en revanche est plus floue. L’ailier de Saint-Quentin ferait-il partie du groupe des finalistes 2024 ? Avec un « two-way contract » ? Ou sera-t-il avant tout un joueur de G-League ?

« L’avantage qu’il soit Européen, c’est qu’on a beaucoup d’options et elles sont sur la table. On n’a pas beaucoup de places dans notre groupe. C’est ce qui fait le charme de son âge, et du fait qu’il joue en Europe. On peut trouver des solutions », annonce le GM des Mavericks.