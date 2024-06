Tableau de la Draft 2024 | Melvin Ajinça à Dallas, Bronny James aux Lakers !

Pour cette première Draft sur deux jours, c’est Jonathan Mogbo qui a été appelé en premier lors de ce deuxième tour par Mark Tatum, pour rejoindre les Raptors avec le 31e choix. Dans la foulée, c’est Kyle Filipowski qui était appelé par le Jazz, lui qu’on attendait davantage au premier tour.

Pour le reste, avec plus de temps pour décider (quatre minutes), les choix ont beaucoup changé de main, aucun n’étant d’ailleurs finalement fait par sa franchise d’origine. Et il a fallu attendre le 51e choix pour voir Melvin Ajinça être drafté. Par les Mavericks !

Mais le choix que tout le monde attendait, c’était bien sûr le 55e, celui des Lakers. Et sans trop de surprise, et alors que Rich Paul a menacé les autres équipes intéressées de faire jouer son client en Australie si elles le sélectionnaient, Los Angeles a finalement opté pour Bronny James. Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, un duo père/fils va donc évoluer dans la même équipe l’an prochain car il ne fait plus aucun doute que le « King » va désormais prolonger avec les « Purple & Gold ». Et réaliser son dernier rêve dans la Grande Ligue.