Marvin Bagley III de retour à Washington

Un retour chez les Wizards, puisque ESPN indique que Marvin Bagley III se réengage avec la franchise de la capitale, pour un an (et sans doute pour le minimum salarial).

S'il n'avait pas terminé la saison à Washington, car il avait été transféré à Memphis en février dernier, dans le cadre de l'échange centré autour de Marcus Smart, le 2e choix de la Draft 2018 l'avait en revanche débuté là-bas. Il était arrivé à D.C. en janvier 2024 en provenance de Detroit et y aura joué une quarantaine de matchs (pour 9.6 points et 5.8 rebonds de moyenne en 17 minutes).

Ce retour permet en tout cas aux Wizards de remplir leur raquette avec un intérieur de 26 ans, capable de jouer aux postes 4 et 5. Il viendra aider Alex Sarr et Richaun Holmes, dans un effectif qui penche majoritairement vers les extérieurs.

À noter qu'en plus de Marvin Bagley III, les Wizards ont également fait revenir Tristan Vukcevic, en lui offrant un peu plus tôt dans l'après-midi l'un de leurs trois « two-way contracts » pour la saison prochaine. Le Serbe de 22 ans venait de boucler un exercice à 9.4 points, 3.7 rebonds et 1.1 passe de moyenne (en 15 minutes et sur 35 matchs).

Marvin Bagley III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAC 62 25 50.4 31.3 69.1 2.6 5.0 7.6 1.0 1.9 0.5 1.6 1.0 14.9 2019-20 SAC 13 26 46.7 18.2 80.6 2.2 5.2 7.5 0.8 3.3 0.5 1.4 0.9 14.2 2020-21 SAC 43 26 50.4 34.3 57.5 2.5 4.9 7.4 1.0 2.3 0.5 1.4 0.5 14.1 2021-22 * All Teams 48 24 50.4 23.7 66.3 2.2 4.9 7.0 0.8 1.9 0.5 0.8 0.4 11.2 2021-22 * SAC 30 22 46.3 24.2 74.5 2.2 4.9 7.2 0.6 1.7 0.3 0.7 0.4 9.3 2021-22 * DET 18 27 55.5 22.9 59.3 2.1 4.7 6.8 1.1 2.4 0.7 1.0 0.4 14.6 2022-23 DET 42 24 52.9 28.8 75.0 2.2 4.2 6.4 0.9 1.9 0.5 1.1 0.7 12.0 2023-24 * All Teams 50 21 58.6 39.1 76.2 2.6 3.6 6.2 1.1 1.6 0.4 1.2 0.7 11.7 2023-24 * DET 26 18 59.1 16.7 82.0 1.8 2.8 4.5 1.0 1.5 0.2 1.1 0.5 10.2 2023-24 * WAS 24 24 58.1 47.1 70.8 3.5 4.6 8.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.8 13.2 2024-25 * All Teams 31 9 51.9 15.8 65.7 1.2 1.5 2.7 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3 4.4 2024-25 * WAS 19 9 53.5 20.0 65.2 1.4 1.5 2.9 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 4.9 2024-25 * MEM 12 8 48.6 11.1 66.7 0.9 1.4 2.3 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.