Les Grizzlies font des économies en transférant Marcus Smart

Il se murmurait que les Grizzlies étaient prêts à laisser partir Marcus Smart et, à quelques minutes de la fin de la « trade deadline », le voilà envoyé avec un premier tour de Draft chez les Wizards, en échange de deux deuxième tour de Draft, précise ESPN.

À son arrivée en 2023, l’objectif était que le meneur aide Memphis à franchir un cap collectivement grâce à toute son expérience engrangée du côté de Boston. Le problème, c’est qu’il n’est jamais vraiment parvenu à enchaîner les rencontres à cause de divers pépins physiques.

Nommé Défenseur de l’année en 2022, Marcus Smart touche 20.2 millions de dollars cette saison (avec également 21.6 millions de dollars déjà garantis pour 2025/26) et son départ doit faciliter les re-signatures de Jaren Jackson Jr. et Santi Aldama. S’il reste à Washington, un rôle de mentor l’attend déjà au côté de Khris Middleton, afin d’épauler Bilal Coulibaly et les jeunes joueurs de la capitale.

En outre, Chris Haynes ajoute que Jake LaRavia quitte aussi les Grizzlies et prend la direction des Kings, qui lâchent quant à eux Alex Len, Colby Jones et un deuxième tour de Draft, détaille Marc Stein.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 MEM 19 21 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 Total 619 30 38.8 32.3 77.8 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.