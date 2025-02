Les Wizards comptent sur Khris Middleton pour jouer les mentors

Alors que Dennis Schröder ne devrait pas s’attarder à Utah, Khris Middleton a par contre de bonnes chances de finir la saison à Washington. C’est ce qu’explique Josh Robbins, qui couvre les Wizards pour The Athletic.

Pourquoi ? D’abord parce qu’un « buyout » (c’est-à-dire le rachat de son contrat par le club afin qu’il signe ailleurs) semble hautement improbable, l’ancien lieutenant de Giannis Antetokounmpo devait toucher 31.7 millions de dollars cette saison, mais également 34 millions de dollars la saison prochaine !

À 33 ans, celui qui vient de laisser sa place à Kyle Kuzma chez les Bucks a perdu beaucoup d’impact depuis ses opérations, et les candidats au titre ne se bousculeront sans doute pas pour récupérer son contrat…

Dans ces conditions, il est logique que Washington le conserve, surtout après le départ de Jonas Valanciunas et celui possible de Malcolm Brogdon d’ici ce soir. Avec son expérience de champion olympique et de champion NBA, Khris Middleton peut ainsi être le mentor parfait pour Bilal Coulibaly et compagnie.

À condition qu’il accepte ce rôle, alors que ce n’est sans doute pas ce qu’il espérait…

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 Total 762 31 46.1 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.