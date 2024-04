Les Grizzlies veulent apprendre de Marcus Smart

Gêné par une blessure aux abdominaux, Marcus Smart n’a toujours pas inauguré son nouveau maillot, mais à Memphis, il fait l’unanimité. Ancien meilleur défenseur de la NBA, il va cumuler deux rôles essentiels : assurer l’intérim à la mène pendant la suspension de Ja Morant ; maintenir, voire augmenter, le niveau défensif des Grizzlies. Lui pense que ce sont les Grizzlies qui vont lui permettre d’atteindre le niveau supérieur.

« En tant que défenseur, j’arrive dans une équipe qui pense de la même façon et qui possède des éléments comme Jaren qui ont conscience de l’importance de la défense, et c’est ce qui vous amène au niveau supérieur » explique l’ancien meneur des Celtics.

« Laissons les autres parler, et on verra à la fin de l’année, et dans quelques mois, s’ils parlent toujours… »

Mais pour son coach, Taylor Jenkins, Marcus Smart possède une qualité qu’aucun de ses joueurs ne possède : l’expérience. Finaliste NBA en 2022, c’est un habitué des grosses bagarres en playoffs, et c’est peut-être ce qui manquait aux Grizzlies, dont l’immaturité a été flagrante face aux Lakers. « Marcus a l’expérience du plus haut niveau, avec de nombreuses finales de conférence, des sélections dans les All-Defensive Teams et une finale NBA. Aucun de nos joueurs n’est passé par là, et nous devons donc apprendre de lui. »

Justement, comment Marcus Smart peut faire pour aider Jaren Jackson Jr à franchir un cap ? « En l’aidant à éviter les fautes » répond-il. « C’est ce qui arrive quand on est un défenseur, mais il faut être capable de le gérer. »

Second de la conférence Ouest la saison passée, les Grizzlies ont l’effectif pour faire aussi bien, mais leur manque de maturité leur a toujours joué des tours. À Marcus Smart de faire taire les critiques. « Je reste le même. Avec la même envergure, la même taille, et la même longueur de cheveux… Laissons les autres parler, et on verra à la fin de l’année, et dans quelques mois, s’ils parlent toujours… »