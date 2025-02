Les Grizzlies prêts à lâcher Marcus Smart ?

Quand Marcus Smart a rejoint les Grizzlies en juin 2023, l’objectif était qu’il les aide à franchir un cap collectivement grâce à toute son expérience engrangée du côté de Boston.

Le problème, c’est qu’il n’est presque jamais parvenu à enchaîner les rencontres depuis son arrivée, accumulant surtout les pépins physiques et ne disputant que 38 matchs sur les deux dernières années. Pour 11.9 points à 37% de réussite dont 33% à 3-points, 4.1 passes décisives, 2.5 rebonds et 1.7 interception de moyenne…

Par conséquent, les dirigeants de Memphis ne le considèrent clairement pas comme un intouchable, puisque l’équipe carbure bien malgré tout (3e à l’Ouest avec 32 victoires et 16 défaites) et ESPN rapporte donc que Marcus Smart pourrait faire ses valises sous peu et que son nom est mentionné dans des discussions pour un échange.

La « trade deadline » a lieu dans moins d’une semaine et ses 20.2 millions de dollars de salaire (avec aussi 21.6 millions de dollars déjà garantis pour 2025/26) pourraient être transférés afin d’obtenir du renfort. En plus de faciliter les re-signatures de Jaren Jackson Jr. et Santi Aldama…

Nommé Défenseur de l’année en 2022, le meneur/arrière de bientôt 31 ans reste un élément précieux quand il est à 100% et, durant l’été, on se souvient que les Rockets se montraient intéressés par ses services.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 MEM 18 21 37.3 33.3 83.3 0.8 1.6 2.3 3.8 1.7 1.3 1.9 0.3 9.2 Total 619 30 38.8 32.3 77.8 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.