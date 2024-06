La piste Marcus Smart se précise chez les Rockets

La rumeur fait de plus en plus de bruit parmi les « insiders » de la ligue. Marc Stein est le dernier à évoquer la possibilité que les Rockets utilisent leur 3e choix de Draft pour monter un transfert.

En l’occurrence, il s’agirait de s’entendre avec les Grizzlies pour récupérer Marcus Smart, ainsi que leur 9e choix. Une stratégie pour privilégier le recrutement d’un joueur d’expérience, plutôt que de viser un jeune dans une Draft qui s’annonce homogène, déjà évoquée il y a quelques jours.

Marcus Smart, qui n’a joué que vingt matchs cette saison à Memphis, permettait de densifier les lignes arrières texanes, et d’apporter un second rideau défensif derrière Fred VanVleet. Son profil intéresse d’autant plus Ime Udoka que les deux hommes ont passé du temps ensemble chez les Celtics.

L’intérêt dans cette affaire pour les Grizzlies serait de disposer d’un choix plus haut à la Draft. On leur prête un intérêt sérieux pour Donovan Clingan (Connecticut), susceptible d’être sélectionné avant la 9e place. ESPN le place actuellement à la 6e place de ses prévisions.

On rappelle que la franchise du Tennessee ne serait pas la seule à lorgner le 3e choix des Rockets. Charlotte, qui possède le 6e choix, et Portland (7 et 14e choix) chercheraient également à remonter dans la hiérarchie de sélection.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 Total 601 30 38.8 32.3 77.6 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.